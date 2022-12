Tak bronili Zbigniewa Ziobro! W akcji Janusz Kowalski jak lew

Zbigniew Ziobro był obecny podczas sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, podczas której dyskutowano na temat wniosku o wotum nieufności. Po ostrej krytyce ministra sprawiedliwości przez polityków opozycji, poseł Solidarnej Polski i wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski postanowił bronić Prokuratora Generalnego. Podczas przemowy wyraźnie poniosły go emocje! Na początku jednak przemawiał spokojnie. – Szanowni państwo, szanowny panie ministrze, szanowni koledzy i koleżanki z Ministerstwa Sprawiedliwości. Kiedy słuchaliśmy przez kilkadziesiąt minut o sukces ministra sprawiedliwości, słuchaliśmy o tym, jak minister Zbigniew Ziobro ustawą z 11 marca 2016 roku zapewnił miliardy zł na programy społeczne dla polskich matek, na 500 plus, na wyprawki dla dzieci, na 13. i 14. emeryturę. Przecież pamiętamy, że w 2016 roku wpływy z vat to było 127 miliardów zł, a już rok później, po wejściu tej ustawy, to było o 30 mld więcej. W 2021 roku to jest 215 mld zł – wyliczał wiceminister. Powoli jednak zaczął się podnosić głos, a jego przemówienie stawało się coraz bardziej płomienne, - Zastanawiam się, dlaczego PO, postkomuniści, PSL tak bardzo nienawidzą Zbigniewa Ziobry, który zapewnił te miliardy zł dla polskich rodzin, (…) który walczy skutecznie z lichwą, (…) walczy z przestępcami, z mafiami vat-owskimi, lekowymi, dopalaczowymi. (…) na którego mafia wydała wyrok i wydała polecenie zabójstwa – wymieniał kolejne sukcesy lidera Solidarnej Polski. - 13 grudnia, w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, spadkobiercy komunistów, bo bronicie SB-ków jak wy, postkomuniści z lewicy, razem z proniemiecką PO uderzacie w Zbigniewa Ziobro, w męża stanu, który broni polskiej suwerenności, dlatego by przypodobać się niedawnemu lokajowi Angeli Merkel, który lizał buty Władimirowi Putinowi, Donaldowi Tuskowi – niemal krzyczał Janusz Kowalski, za co został nagrodzony nieśmiałymi oklaskami. Nazwał PO „najbardziej proputinowską partią III RP” i wyraził chęć, by co jakiś czas składano podobne wnioski, bo są okazją do wymienia wszystkich zasług Zbigniewa Ziobro. - Minister Ziobro jest wszędzie tam, gdzie Polacy potrzebują pomocy. Broni polskiego węgla, broni Polski przed niemieckimi wiatrakami i polskich dzieci przed zboczeńcami – stwierdził wiceminister rolnictwa.

Tak Janusz Kowalski bronił Zbigniewa Ziobry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Zgadzasz się ze słowami Janusza Kowalskiego? Tak Nie Trudno powiedzieć

Prawica skłócona, ale zjednoczona. Senator Jackowski wie, co trzyma ją w ryzach!

Posłuchaj nowego odcinka Expressu Biedrzyckiej!