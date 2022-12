Debata Morawiecki - Tusk. Mocna odpowiedź premiera

To byłoby starcie dwóch politycznych gigantów! Z jednej strony premier Mateusz Morawiecki, który pięć lat temu, 11 grudnia 2017 roku, został szefem polskiego rządu. Z drugiej strony były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Zapytaliśmy szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, czy stanąłby do takiej politycznej debaty z Donaldem Tuskiem. - Oczywiście, jak trzeba będzie, to stanę do takiej debaty. Chociaż pamiętam te zagrywki, ciosy poniżej pasa, kopanie po kostkach, które były absolutnie niedopuszczalne – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach temat debaty został wywołany przez samego prezesa PiS. Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział niedawno, że weźmie udział w debacie z Tuskiem, jeśli nie będzie ze strony przewodniczącego PO „obrzucania wyzwiskami czy pogróżkami”. Tusk zareagował błyskawicznie i w swoim stylu: krótko, acz ostro jak brzytwa. I podjął wyzwanie. „Jestem gotowy do debaty w dowolnym czasie i miejscu, panie prezesie. Będę czuły i delikatny, chociaż amnestii obiecać nie mogę” – skomentował Donald Tusk na Twitterze.

