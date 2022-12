Rzecznik PiS uderza w Tuska! Przyciął mu w sprawie kobiet

Donald Tusk bez ogródek skrytykował rząd za rosnącą inflację czy wykluczenie komunikacje czy narrację przeciwko mniejszościom i ukazywanie Zachodu jako zagrożenia jest identyczna z przekazanymi płynącymi niegdyś z Kremla. Ostra wypowiedź lidera PO szybko doczekała się odpowiedzi ze strony rządu. Rafał Bochenek, rzecznik PiS, nie pozostawał w tyle. - Najpierw proszę rozliczyć się ze swoich rządów, bo nigdy Pan tego nie zrobił. Gdy PO chyliła się ku upadkowi i ludzie mieli już dość niszczenia przez Was Polski, Pan tchórzliwie uciekł do Brukseli, obawiając się wyborczej porażki – stwierdził w rozmowie z PAP. Wytknął też byłemu premierowi na temat tego, jak źle żyło się Polkom, gdy PO była u władzy. - Mówi Pan o sytuacji kobiet, biednych i wykluczonych? Szkoda, że gdy podejmował Pan decyzje o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 roku życia nie miał Pan na względzie dobra kobiet. Nie interesowało Pana to, że ludzie, także kobiety, nie mając wyboru, pracują w niedzielę i święta za 4-5 zł na godzinę, firmy padały, brakowało miejsc pracy, a bezrobocie szalało na poziomie 15 proc. Młode mamy przez lata nie miały pieniędzy na jedzenie lub ubranka dla swoich dzieci – stwierdził Rafał Bochenek. Ponadto rzecznik PiS stwierdził, ze działania PO wyraźnie wskazują na powiązania z Rosją, jako przykłady wymieniając niekorzystny kontrakt na gaz z Rosji czy działania podejmowane przez byłego ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego.

