Politycy PiS ruszyli pod biura poselskie PO! Zostawiają wymowne kartki

Politycy PiS przyszykowali kartki, na których czytamy: „Cześ Platformo! Wiemy, że w tym trudnym czasie nie macie do zaproponowania Polakom”. Niżej wypunktowane są wszystkie sposoby, na jaki rząd pomaga rodakom, jak zamrożenie cen energii elektrycznej, dodatek węglowy czy wakacje kredytowe. Z tymi ulotkami niektórzy z nich udali się pod biura poselskie polityków PO. - Dziś chcemy ostrzec przed #PonownymOszustwem, które czai się za plecami Tuska – dlatego pokazujemy jak zachowywał się Tusk w czasie kryzysu – a jak zachowuje się nasz rząd PiS. Dziś w Milanówku zorganizowałem konferencję #POnowneOszustwo – napisał Zdzisław Sipiera, dodając zdjęcia seniorów naklejających wspomniane ulotki na biuro poselskie posłanki Kingi Gajewskiej. - Chciałam przekazać do rąk własnych, ale nikogo nie zastałam. Warto mieć taką ściągawkę przy sobie jak Dobry Rząd pomaga Polakom w trudnych czasach, a nóż ktoś zapyta – napisała Dominika Chorosińska. Podobnie było pod biurem poselskim Bartłomieja Sienkiewicza. - Przed biurem posła PO B. Sienkiewicza w Jędrzejowie przypomnieliśmy złe dla Polski rządy Tuska, ostrzegając przed #POnowneOszustwo! Przedstawiliśmy to, co wprowadził rząd PiS, by Polakom było lżej. Platformo, nie przeszkadzaj! Nie macie Polakom nic do zaproponowania! – oznajmiła na Twitterze Anna Krupka. - Wczoraj posłanka PiS Agata Wojtyszek przyszła do mojego biura w Starachowicach. Na spotkanie wyszli jej moi współpracownicy z odrobiną prawdy… przed którą uciekała aż się kurzyło. Sami zobaczcie – napisała Marzena Okła-Drewnowicz. Dodała także nagranie, na którym widać, ze posłanka PiS zaproszona do rozmowy odchodzi z razem z resztą towarzyszy.

Sonda Jak oceniasz pomoc rządu dla Polaków w czasie kryzysu? Bardzo dobrze Raczej dobrze Trudno powiedzieć Raczej źle Bardzo źle

Przed biurem posła PO B. Sienkiewicza w Jędrzejowie przypomnieliśmy złe dla Polski rządy Tuska, ostrzegając przed #POnowneOszustwo 🚫 Przedstawiliśmy to, co wprowadził rząd @pisorgpl by Polakom było lżej 👍Platformo nie przeszkadzaj❗Nie macie Polakom nic do zaproponowania❗️ pic.twitter.com/PKJtOKZolK— Anna Krupka (@AnnaMKrupka) December 9, 2022

Dlaczego ciągle o Tusku? Ponieważ naszym obowiązkiem jest przestrzec Polaków przed jego powrotem - ktoś kto raz oszukał, zrobi to ponownie. PO to formacja niewiarygodna i niegodna zaufania Polaków!#POnowneOszustwo pic.twitter.com/jFsH76C8Zm— Sylwester Tułajew (@Tulajew) December 9, 2022

Dziś chcemy ostrzec przed #PonownymOszustwem, które czai się za plecami Tuska – dlatego pokazujemy jak zachowywał się Tusk w czasie kryzysu – a jak zachowuje się nasz rząd @pisorgpl,Dziś w Milanówku zorganizowałem konferencję #POnowneOszustwo pic.twitter.com/7ULzlfSKcm— Zdzisław Sipiera (@SipieraAw) December 9, 2022

Chciałam przekazać do rąk własnych, ale nikogo nie zastałam. Warto mieć taką ściągawkę przy sobie jak Dobry Rząd pomaga Polakom w trudnych czasach, a nóż ktoś zapyta ..#POnowneOszustwo #niedajsiezwiezc #ponowneoszustwo pic.twitter.com/DkWL4odeXF— Dominika Chorosińska (@chorosinska) December 9, 2022

Wczoraj posłanka PiS Agata Wojtyszek przyszła do mojego biura w Starachowicach. Na spotkanie wyszli jej moi współpracownicy z odrobiną prawdy… przed którą uciekała aż się kurzyło. Sami zobaczcie. #dowidzeniaPiSie Film: https://t.co/xhOg7PwAR0 pic.twitter.com/pcJoBmkK2A— Marzena Okła-Drewnowicz (@OklaDrewnowicz) December 10, 2022