Poseł Dariusz Rosati przekazał, że ma pozytywny test na COVID i poszedł do Sejmu

Poseł Dariusz Rosati ma COVID. Polityk sam o tym powiadomił za pośrednictwem mediów społecznościowych. Chwilę przed południem we wtorek (13 grudnia) napisał na Twitterze: - Dziś w Sejmie ważna debata o budżecie na 2023r i głosowania, w tym nad odwołaniem ⁦min. Ziobry⁩. Niestety, muszę pozostać w domu (Covid), ale duchem i sercem wspieram Koleżanki i Kolegów z Koalicji Obywatelskiej, którzy na sali sejmowej walczą o praworządność i demokrację. Do wpisu dodał zdjęcie testu z pozytywnym wynikiem. Faktycznie, w Sejmie czekał na posłów gorący wieczór, bo politycy zajmowali się m.in. wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry oraz właśnie ustawą budżetową na 2023 rok. Co do Dariusza Rosatiego doszło do zaskakującej sytuacji. Otóż wieczorem, gdy w Sejmie trwały prace, na Twitterze zaczęło krążyć zdjęcie posła Rosatiego na sali sejmowej! Widać było, że miał nałożoną na twarz maseczkę, ale i tak wybuchła afera.

Politycy komentują pojawienie się Dariusza Rosatiego w Sejmie

Pojawił się m. in. komentarz posła Solidarnej Mariusza Kałużnego, który napisał:- Panie Budka, czy Poseł Rosati ma covid i przyszedł głosować do sejmu? Mówiliście o rozsiewaniu śmierci. Chcieliście ludzi przymusowo szczepić. Jak to jest? A Janusz Kowalski dodał od siebie: - Dariusz Rosati jest na sali sejmowej (teraz schował się w kuluarach) pomimo, że ma COVID. Naraża zdrowie i życie setek posłów. Na sali jest pani poseł w stanie błogosławionym. Jak trzeba być nieodpowiedzialnym panie Rosati, żeby narażać tak zdrowie innych.

Panie @bbudka czy Poseł Rosati ma covid i przyszedł głosować do sejmu? Mówiliście o rozsiewaniu śmierci. Chcieliście ludzi przymusowo szczepić. Jak to jest? pic.twitter.com/8OB7j3FJsk— Mariusz Kałużny (@m_kaluzny) December 13, 2022

Swój komentarz zostawiła nawet Marianna Schreiber, która zestawiła oba zdjęcia posła (testu covidowego i zdjęcie z Sejmu): - Poseł Dariusz Rosati⤵️ 👉ZACZYNA (zdj. nr 1) 👉KOŃCZY (zdj. nr 2) TEN SAM DZIEŃ. Przeproście za nieodpowiedzialnego posła Dariusza Rosatiego. Mam nadzieję, że zostanie ukarany.

Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wytrzymał: Wstyd!!!

Jednak najostrzej odniósł się do sprawy Rosatiego i jego przyjazdu do Sejmu minister zdrowia Adam Niedzielski, który napisał na Twitterze krótko, ale ostro: - Elementarny brak odpowiedzialności! Narażać zdrowie wszystkich posłów i całego rzadu. Wstyd!!!

Co na to wszystko sam Dariusz Rosati? Poseł w rozmowie z Interią powiedział: - Przyjechałem tylko na głosowanie - wytłumaczył swoje przybycie do Sejmu.

Borys Budka, szef klubu KO w rozmowie z dziennikarzami powiedział: - COVID jest traktowany jak każde inne przeziębienie. Z tego co wiem pan poseł Rosati nie ma żadnych objawów, założył maseczkę i przyszedł tylko zagłosować. Tak jak większość Polaków chodzi do pracy - ocenił.

❗️Dariusz Rosati jest na sali sejmowej (teraz schował się w kuluarach) pomimo, że ma COVID. Naraża zdrowie i życie setek posłów. Na sali jest pani poseł w stanie błogosławionym. Jak trzeba być nieodpowiedzialnym panie @DariuszRosati , żeby narażać tak zdrowie innych⁉️ https://t.co/jAe4zLMmFm— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) December 13, 2022

Sonda Obawiasz się kolejnej fali pandemii koronawirusa? Tak Nie Trudno powiedzieć

Express Biedrzyckiej - Dariusz Rosati: Polityka zagraniczna została totalnie podporządkowana propagandzie PiS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nadchodzi 7. fala pandemii. Czy wrócą obostrzenia? Minister ODPOWIADA!

Posłuchaj rozmowy z Adamem Niedzielskim!