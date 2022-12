Lekarze chcą wyjechać z Polski. Wkrótce może brakować tych specjalistów

Polscy lekarze nie chcą pracować w kraju. W Europie Zachodniej 10-15 proc. wszystkich lekarzy stanowią już właśnie Polacy. Najpopularniejsze kierunki wyjazdowe to Szwecja oraz Wielka Brytania. - Tam są dobre zarobki i liczący się w świecie system ochrony zdrowia. W tej chwili jest nieco więcej formalności do załatwienia, ale nie zniechęca to do wyjazdu - tłumaczy dla .rynekzdrowia.pl Kinga Łozińska, dyrektor generalna w Paragonie, agencji rekrutującej lekarzy z całej Europy.

Dużo gorzej jest jeśli chodzi o obecnych absolwentów studentów medycyny. Według badań, co trzeci z nich nie wiąże swojej przyszłości z polską służbą zdrowia. Zespół prof. Macieja Duszczyka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego zapytał o to absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zobacz, lekarze jakich specjalizacji chcą wyjechać z Polski