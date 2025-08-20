Wasyl Bodnar: „Zełenski miał najlepszą rozmowę z Trumpem”. O spotkaniu z Putinem: warunki nie do przyjęcia

„Najlepsza rozmowa Zełenskiego z Trumpem”

Bodnar dziękował obecnemu prezydentowi USA za inicjatywę polityczną.

Czarnek ostro o Białym Domu: „Bardzo dobrze, że prezydenta Nawrockiego tam nie było”

– Dziękujemy prezydentowi Trumpowi za tę inicjatywę, bo to od niego idzie ten sygnał polityczny. Prezydent Zełenski powiedział po prostu i otwarcie, że to była najlepsza rozmowa, którą miał możliwość odbyć z prezydentem Trumpem – mówił ambasador.

Ukraiński przywódca miał przedstawić w rozmowie szczegóły dotyczące linii frontu, walki z Rosją i warunków pokoju.

– Oczywiście zgodził się na propozycję o zorganizowaniu spotkania z Putinem, albo dwustronnym, albo w trójstronnym formacie – dodał Bodnar.

„Chyba przybliża to zawieszenie broni”

Dyplomata zaznaczył, że od marca Ukraina wyraża gotowość do udziału w takich rozmowach.

– Po inicjatywie strony amerykańskiej odpowiedzieliśmy pozytywnie i chyba te posunięcia, które strona amerykańska teraz rozwija, przybliżają przynajmniej zawieszenie broni – ocenił.

Jednocześnie podkreślił, że nie wiadomo, czy dojdzie do prawdziwego pokoju, bo w tej sprawie muszą być bezpośrednie rozmowy z Rosją.

„Terytoriów Ukraina nie odda”

Ambasador odniósł się również do spekulacji na temat ewentualnych ustępstw wobec Kremla.

– Jeżeli mówimy o terytoriach, to żaden dokument, ani Konstytucja nie pozwala władzom na Ukrainie oddawać terytorium bez zgody narodu. Wątpię, żeby społeczność ukraińska podtrzymała zmiany terytorialne na korzyść Rosji – zaznaczył.

Bodnar przypomniał, że Ukraińcy od 11 lat walczą nie tylko o ziemię, ale o prawo do istnienia swojego państwa.

– Jest konsensus społeczeństwa, wojska i władzy, że poddawać czy oddawać coś na korzyść Rosji jest niemożliwe – dodał.

„Putin torpeduje rozmowy”

Ambasador wyraził sceptycyzm wobec deklaracji Putina o gotowości do rozmów.

– Nie wierzę do końca, że jest dobra wola po stronie rosyjskiej. To próba wystawienia warunków, które są nie do przyjęcia – stwierdził. Przypomniał, że od 2014 roku ukraińscy politycy nie jeżdżą do Moskwy. – Nie ma takiej możliwości, bo to państwo jest w wojnie z nami – dodał.

„Amerykanie jedynym narzędziem nacisku”

Na zakończenie Bodnar jasno wskazał, że to Waszyngton jest kluczowym graczem.

– Prezydent Trump osobiście i strona amerykańska chyba jest najlepszą siłą nacisku na Rosję. Uznajmy, że nie ma innego narzędzia do nacisku oprócz strony amerykańskiej – powiedział.