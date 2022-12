PREZYDENT posłucha?

Prezydent odznaczy gen. Hermaszewskiego Orderem Orła Białego? Jest wniosek Lewicy

Jedyny Polak, który odbył lot w kosmos, gen. Mirosław Hermaszewski zmarł w poniedziałek (12 grudnia). Teraz pojawił się pomysł, by odznaczyć go pośmiertnie Orderem Orła Białego. O uhonorowanie zmarłego do prezydenta Andrzeja Dudy wnioskuje Lewica.