Ostatnie chwile Mirosława Hermaszewskiego przed śmiercią

Mirosław Hermaszewski miał 81 lat. W jego życiu najważniejsza była rodzina. - Był bardzo rodzinny, zapamiętamy go jako świetnego męża, ojca i ukochanego dziadka. Będzie nam go bardzo brakować - powiedział nam poruszony śmiercią ojca żony Ryszard Czarnecki, który niedawno mówił o teściu w programie "Politycy od kuchni". - Teść narzeka, ze mu córkę zabrałem - śmiał się europoseł PiS, który nie spodziewał się wtedy, że Mirosława Hermaszewskiego lada moment zabraknie na tym świecie. Ryszard Czarnecki opowiedział też o ostatnich chwilach teścia. - Miał operację w ostatnim czasie, został przyjęty do szpitala kilka dni temu, nastąpiły pewne komplikacje, stan był poważny, kiedy go operowano, a miał już swoje lata. Był człowiekiem tak żywotnym, że w zasadzie nikt z nas nie spodziewał się, że teść już z tego szpitala nie wróci - zdradził polityk.

Ostatnia rozmowa Mirosława Hermaszewskiego i Ryszarda Czarneckiego

Okazuje się, że Mirosław Hermaszewski i Ryszard Czarnecki mieli wspólne plany. Okrutny los jej pokrzyżował. Kilka dni temu odbyła się ich ostatnia rozmowa. - Teść miał wyjechać do USA do rodziny na kilkanaście dni, bardzo się cieszył z tego powodu, bardzo chciał tam pojechać, powiedział do mnie: "Wiesz Rysiek, teraz albo nigdy!". Mieliśmy lecieć do USA całą rodziną do bliskich w USA. Niestety, okazało się, że Mirosław już nigdy nie poleci - mówi z wielkim żalem europoseł PiS.

