Mirosław Hermaszewski zmarł wyniku komplikacji po przebytym zabiegu operacyjnym. Jego śmierć jest szokiem dla najbliższej rodziny, która się tego zupełnie nie spodziewała. - Nasza ostatnia rozmowa odbyła się kilka dni temu. Teść miał wyjechać do USA do rodziny na kilkanaście dni, bardzo się cieszył z tego powodu, bardzo chciał tam pojechać, powiedział do mnie: "Wiesz Rysiek, teraz albo nigdy!". Mieliśmy lecieć do USA całą rodziną do rodziny w USA. Niestety okazało się, że dla niego już nigdy... Teść miał operację w ostatnim czasie, został przyjęty do szpitala kilka dni temu, nastąpiły pewne komplikacje, stan był poważny, kiedy go operowano, a miał już swoje lata. Był człowiekiem tak żywotnym, że w zasadzie nikt z nas nie spodziewał się, że teść już z tego szpitala nie wróci.. Będzie go nam bardzo brakować - zakończył rozmowę podłamany Ryszard Czarnecki.

Czy Mirosław Hermaszewski będzie miał państwowy pogrzeb?

Córka Mirosława Hermaszewskiego

Przypomnijmy, że żoną polityka jest Emilia Czarnecka (48 l.), córka Hermaszewskiego i jego żony Emilii Łazar (75 l.). Słynny kosmonauta miał jeszcze syna, Mirosława Romana (56 l.), lotnika i oficera wojskowego rezerwy.

