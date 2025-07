Szczucki pisze nową konstytucję. Zwiększenie władzy prezydenta? „Obecna zawiodła”

„Pilnowanie żyrandola”? To ma się skończyć

Szczucki w rozmowie z PAP twierdzi, że obecna ustawa zasadnicza – obowiązująca od 1997 r. – nie przystaje do współczesnych realiów.

– Prezydent wybierany w wyborach powszechnych nie może być jedynie dekoracją, jeśli ma realny mandat społeczny, to powinien mieć też realną władzę – tłumaczy polityk.

Przypomina słowa Donalda Tuska, który kiedyś określił prezydenturę mianem „pilnowania żyrandola”.

Hołownia zarzeka się, że koalicja z PiS nie jest możliwa. A Czarnek przeciwnie! Zachęca Polskę 2050 do współpracy

– To właśnie taki model chcę zmienić – podkreśla poseł PiS.

Chaos, blokady i wojna

Projekt Szczuckiego zakłada m.in. redefinicję podziału kompetencji między prezydentem, rządem i Sejmem.

– Obecnie instytucjonalny chaos paraliżuje decyzyjność, szczególnie w sytuacjach kryzysowych – zauważa.

Jednym z przykładów jest brak jasności co do dowodzenia w czasie wojny.

– Nie wiadomo, kto naprawdę odpowiada: prezydent, MON, Rada Ministrów, czy może Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. To musi się zmienić – mówi Szczucki.

Spór o politykę zagraniczną

Kolejną kwestią, którą chce uporządkować, jest kompetencja w sprawach międzynarodowych.

– Dziś mamy spór o ambasadorów i niejasne procedury – komentuje.

Obecna konstytucja mówi, że prezydent „współdziała” z premierem i ministrem spraw zagranicznych, ale nie precyzuje, kto ostatecznie decyduje.

– Trzeba jasno powiedzieć: albo prezydent, albo Rada Ministrów – postuluje.

„Nowa konstytucja to konieczność”

Poseł PiS zapowiedział, że szczegółowe założenia projektu przedstawi po wakacjach, ale już teraz apeluje o rozpoczęcie debaty ustrojowej.

– Trzeba się dobrze przygotować na moment, gdy w parlamencie pojawi się większość gotowa do zmian. To może być dziejowa szansa, której nie można zmarnować – podkreśla Szczucki.

Kaczyński już to zapowiedział

Co ciekawe, pomysł wpisuje się w wcześniejsze zapowiedzi samego Jarosława Kaczyńskiego. Jesienią 2024 r. prezes PiS ogłosił, że obecna konstytucja „upadła” i że potrzebne jest całkowite jej uchylenie i zastąpienie nową. Szczucki nie kryje, że ta wypowiedź miała na niego wpływ.

– Rozmawiałem o tym wielokrotnie z panem prezesem – przyznał.

Trudna droga

Zmiana konstytucji to nie tylko polityczny pomysł, ale również proceduralne wyzwanie. Aby projekt wszedł w życie, potrzebna jest zgoda 2/3 posłów oraz bezwzględna większość w Senacie. Obecny układ parlamentarny tego nie gwarantuje, co oznacza, że projekt Szczuckiego to na razie inicjatywa koncepcyjna, a nie realna legislacja.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Nawrocki świętuje z rodziną

Wieczorny Express - Wojnarowski, Lisiecki | 2025 07 08 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.