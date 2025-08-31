Nagranie z Gdańska hitem sieci. Prezydent w tłumie podczas święta Solidarności

2025-08-31 18:43

31 sierpnia w Gdańsku odbyły się uroczystości rocznicowe podpisania Porozumień Sierpniowych z 1980 roku. Prezydent Karol Nawrocki i Andrzej Duda pojawili się pod historyczną bramą Stoczni Gdańskiej. „Dziękujemy mieszkańcom Gdańska za uczestnictwo w święcie Solidarności” – przekazała Kancelaria Prezydenta RP.

  • 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej podpisano Porozumienia Sierpniowe
  • Dokument otworzył drogę do powstania „Solidarności”, pierwszego niezależnego związku zawodowego w bloku wschodnim
  • Wydarzenie uznaje się za początek przemian prowadzących do upadku komunizmu w 1989 r.
  • W 2025 roku w Gdańsku w uroczystościach uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i Andrzej Duda
  • Kancelaria Prezydenta nazwała obchody „świętem Solidarności”
  • Rocznica przypomina o znaczeniu polskich robotników dla losów całej Europy

Prezydent w tłumie mieszkańców

Kancelaria Prezydenta opublikowała nagrania, na których widać, jak Andrzej Duda i Karol Nawrocki witają się z mieszkańcami Gdańska. Prezydent uściskiwał dłonie zgromadzonych i pozował do zdjęć.

Lech Wałęsa wspomina śmierć w symboliczną rocznicę. „To dzień, który zmienił historię”

„Dziękujemy mieszkańcom Gdańska za uczestnictwo w święcie Solidarności” – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Symboliczne zdjęcia spod Stoczni

Kolejne fotografie ukazują prezydenta na tle historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, miejsca, gdzie w sierpniu 1980 roku podpisano porozumienie między rządem PRL a strajkującymi robotnikami. To właśnie tutaj narodziła się „Solidarność”, której liderem został Lech Wałęsa.

Kwiaty pod bramą

Lech Wałęsa wspomina śmierć w symboliczną rocznicę. „To dzień, który zmienił historię”

Prezydent Karol Nawrocki i Andrzej Duda złożyli również kwiaty pod bramą stoczni, oddając hołd uczestnikom strajków. W uroczystościach wzięli udział także działacze opozycji demokratycznej, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Gdańska.

„Święto Solidarności”

Kancelaria Prezydenta określiła obchody mianem „święta Solidarności”. Dla wielu Polaków 31 sierpnia to nie tylko data w kalendarzu, ale symbol narodzin wolności. Tego dnia, w 1980 roku, w Stoczni Gdańskiej podpisano historyczne porozumienie pomiędzy rządem PRL a robotnikami, które dało początek „Solidarności”, pierwszemu niezależnemu związkowi zawodowemu w całym bloku wschodnim.

To właśnie wtedy Lech Wałęsa, stojąc na słynnej bramie nr 2, ogłaszał zwycięstwo strajkujących. Wydarzenie odbiło się echem na całym świecie, a Polska stała się iskrą, która rozpaliła zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dzisiejsze obchody, w których uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i Andrzej Duda, mają więc ogromny wymiar symboliczny. To przypomnienie, że bez Sierpnia ’80 nie byłoby 1989 roku, upadku komunizmu i drogi Polski do wolności.

