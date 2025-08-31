Lech Wałęsa wspomina śmierć w symboliczną rocznicę. „To dzień, który zmienił historię”

31 sierpnia 1980 roku podpisano Porozumienia Sierpniowe w Gdańsku

Dokument otworzył drogę do powstania „Solidarności” i późniejszych przemian demokratycznych

30 sierpnia 2022 roku zmarł Michaił Gorbaczow, ostatni przywódca ZSRR

Lech Wałęsa wspomina, że zbieżność tych dat jest symboliczna

Rocznica przypomina o wspólnej historii Polski i przemianach w Europie Wschodniej

Rocznica Sierpnia 1980

31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej podpisano historyczne porozumienie pomiędzy rządem PRL a strajkującymi robotnikami. Dokument, którego sygnatariuszem był m.in. Lech Wałęsa, otworzył drogę do powstania „Solidarności”, pierwszego niezależnego związku zawodowego w bloku wschodnim.

To wydarzenie uważane jest za początek końca komunizmu w Polsce.

31 sierpnia 2022. Śmierć Gorbaczowa

Dokładnie 42 lata później, 31 sierpnia 2022 roku, zmarł Michaił Gorbaczow, ostatni przywódca Związku Radzieckiego, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, twórca polityki „pierestrojki” i „głasnosti”. Choć jego rola w historii bywa oceniana różnie, nie ulega wątpliwości, że bez decyzji Gorbaczowa rozpad ZSRR i demokratyzacja Europy Środkowo-Wschodniej wyglądałyby inaczej.

Wałęsa: Symboliczny zbieg dat

Lech Wałęsa podkreśla, że symboliczne nałożenie się tych dwóch wydarzeń, narodzin „Solidarności” i śmierci Gorbaczowa, pokazuje, jak bardzo splecione są losy Polski i Rosji.

– Bez Porozumień Sierpniowych nie byłoby „Solidarności”, a bez przemian zapoczątkowanych przez Gorbaczowa nie byłoby końca komunizmu – przypomina były prezydent.

Historia, która zatoczyła koło

Rocznica 31 sierpnia to nie tylko wspomnienie zwycięstwa polskich robotników, ale też refleksja nad drogą, jaką przeszła cała Europa Wschodnia. Wspomnienie Wałęsy o Gorbaczowie nadaje tej dacie dodatkowy, symboliczny wymiar.

