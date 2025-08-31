Białoruscy żołnierze z długą bronią pojawili się na polskiej granicy. "Zero ustępstw"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała z premierem Donaldem Tuskiem na granicę Polski z Białorusią. Na koniec wspólnej konferencji prasowej szef rządu zdradził, że do wydarzenia mogło w ogóle nie dojść, bo służby wypatrzyły w pobliżu żołnierzy z długą bronią. - Od pani przewodniczącej usłyszałem słowa, które chciałem usłyszeć: Zero ustępstw. Przeżyliśmy - mówił Tusk.

"Putin jest ciągle drapieżnikiem"

Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechali w niedzielę, 31 sierpnia do Krynek (woj. podlaskie), na granicę polsko-białoruską. Głównym tematem rozmów jest obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy UE. Później, na wspólnej konferencji prasowej, szefowa KE mówiła między innymi, że potrzebna jest koordynacja działań i zwiększanie wydatków na obronność, szczególnie w krajach, które graniczą z Rosją.

- Wiemy, że Putin się nie zmienił i się nie zmieni. Jest drapieżnikiem. W ostatnich 25 latach rozpoczął cztery wojny: Czeczenia, Gruzja, Krym i teraz pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Z doświadczenia wiemy, że można go szachować tylko silnym odstraszaniem - podkreślała Ursula von der Leyen.

Ryzykowna konferencja premiera i szefowej KE?

Na koniec konferencji zabrał głos premier Donald Tusk i zdradził zaskakujące kulisy wydarzenia. Okazało się, że ochrona odradzała organizację wydarzenia z powodów bezpieczeństwa. - Otrzymaliśmy informację, że pojawili się białoruscy żołnierze z długą bronią. W tej sytuacji  zapytałem się pani przewodniczącej, co ona na to. Usłyszałem słowa, które chciałem usłyszeć: Zero ustępstw. W końcu to miała być też demonstracja europejskiej jedności. Dziękuję za ten gest, nie jest on wcale taki częsty. Przeżyliśmy - powiedział premier polskiego rządu. 

Dodajmy, że wizyta w Polsce szefowej KE odbywa się w ramach - rozpoczętej w piątek, 29 sierpnia - serii jej spotkań w państwach unijnych, graniczących z Rosją i Białorusią. Łącznie Ursula von der Leyen odwiedzi siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię.

