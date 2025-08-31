Premier Tusk porównuje powstanie "Solidarności" do przyjęcia uchodźców z Ukrainy: "Ponownie pokazaliśmy światu"

Jacek Prusinowski
2025-08-31 9:30

- To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę - powiedział premier Donald Tusk w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Doprowadziły one do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych - niezależnej od władz - legalnej organizacji związkowej.

Donald Tusk

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS

Pierwszy taki związek w "demoludach"

45 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie. 

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

Kiedy 45 lat temu, wychodząc ze Stoczni Gdańskiej po zwycięskim wielkim strajku, krzyczeliśmy Solidarność i Lech Wałęsa, nie wiedzieliśmy jeszcze, że za chwilę w każdym zakątku świata rozlegać się będą te słowa. Jakże byliśmy dumni z tego, że dzięki Polsce Solidarność stała się jedną z fundamentalnych wartości całego Zachodu. Obok wolności, równości i szacunku wobec każdego człowieka - mówił premier Donald Tusk w opublikowanym nagraniu. 

Tusk mówi o cudzie

Premier dodał, że Solidarność nie była wówczas hasłem, tylko czymś, co naprawdę połączyło Polaków. - To był prawdziwy cud, że tak samo myśleli wtedy gdański stoczniowiec, papież i prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy dobrze wiedzieliśmy wtedy, czym różni się wschód od zachodu, wolność od zniewolenia, rozróżnialiśmy bezbłędnie prawdę od kłamstwa, przyzwoitość od podłości - zaznaczył.

Tusk podkreślił, że „dziś jest równie dumny z Polaków jak wtedy”. - To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę - powiedział szef rządu i przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

