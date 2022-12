Zmarł generał Hermaszewski. Był pierwszym Polakiem w kosmosie

Generał Mirosław Hermaszewski miał 81 lat. Urodził się 15 września 1941 r. na Wołyniu we wsi Lipinki, następnie po wojnie został przesiedlony do Wołowa na Dolnym Śląsku. Już od najmłodszych lat interesował się lotnictwem. Przeszedł kurs pilotażu szybowcowego we Wrocławiu. Latał m.in. na lotniskach w Oleśnicy czy na Żarze w Beskidach. Kolejny kurs, jaki ukończył, dotyczył pilotażu samolotowego. Lotnictwo to była jego pasja, więc w 1961 r. rozpoczął naukę w Szkole Orląt w Dęblinie.

W 1976 roku trafił do grupy kandydatów na kosmonautów w ramach międzynarodowego programu Interkosmos, utworzonego przez ZSRR i rozpoczął szkolenie w Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą. Lot, który przyniósł mu sławę, rozpoczął się 27 czerwca 1978 r. o godz. 17.27 naszego czasu. Wówczas z kosmodromu Bajkonur wystartował radziecki statek Sojuz 30, którego załogę stanowili Mirosław Hermaszewski i dowódca, radziecki pułkownik Piotr Klimuk. Po dwóch dniach załoga statku Sojuz 30 połączyła się ze stacją orbitalną Salut 6, gdzie przebywali już wcześniej kosmonauci Władimir Kowalenok i Aleksander Iwanczenkow.

Polak uczestniczył w eksperymentach naukowych obejmujących różne aspekty zachowania się organizmu człowieka w warunkach nieważkości. Prowadził obserwacje zórz polarnych oraz prace z zakresu teledetekcji. W sumie podczas lotu kosmonauci 126 razy okrążyli Ziemię, a przy okazji ustanowili kilka rekordów Polski zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Lotniczą. Lądowanie nastąpiło 5 lipca na stepach Kazachstanu.

O śmierci poinformował na Twitterze zięć generała, Ryszard Czarnecki.

W imieniu rodziny potwierdzam b.smutna informację o śmierci gen Miroslawa Hermaszewskiego-pierwszego🇵🇱kosmonauty,świetnego pilota,dobrego męża i ojca,ukochanego dziadka. Odszedl na Wieczną Wartę.R.I.P. pic.twitter.com/VXJrKVUchz— Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) December 12, 2022

Sonda Czy pamiętasz lot w kosmos w 1978 roku z udziałem Mirosława Hermaszewskiego? Tak, to było wielkie wydarzenie! Nie, ale czytałem/am o tym Nie