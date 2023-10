i Autor: Paweł Jaskółka/SUPER EXPRESS

Wyjaśniamy

Jak długo Andrzej Duda może przeciągać zwołanie posiedzenia Sejmu? Kluczowy termin

at 17:16

Znamy już wyniki wyborów 2023, teraz wybrani posłowie czekają na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu. Zgodnie z konstytucją wskazanie daty pierwszego posiedzenia należy do prezydenta RP, jednak jest on ograniczony terminem wskazanym w ustawie zasadniczej. Sprawdzamy, do kiedy Andrzej Duda może przeciągać zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji.