Kosiniak-Kamysz po tajnej wizycie w SKW. „Polska i USA nigdy nie były tak silne”

Najważniejsze ustalenia spotkania

„Wielka współpraca zaczyna się od szczerej rozmowy” – napisał Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że fundamentem relacji polsko-amerykańskich pozostaje stabilność, przewidywalność i wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Minister przyznał, że rozmowa miała kilka strategicznych wątków:

współpraca wojskowa i służb specjalnych,

wzmacnianie obecności sojuszniczej USA w regionie,

wspólne działania wobec zagrożeń hybrydowych i prób dywersji.

Najbardziej symboliczny element wizyty wydarzył się w siedzibie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie Kosiniak-Kamysz i gen. Jarosław Stróżyk pokazali ambasadorowi USA drony wykorzystywane w incydencie z września.

Nowy zwrot w śledztwie ws. dywersji. Prokuratura rusza po areszt dla Ukraińców

„Mogliśmy zobaczyć drony, które zagroziły bezpieczeństwu naszego kraju” – podkreślił minister, nawiązując do naruszenia polskiej granicy przez bezzałogowce powiązane z rosyjską operacją rozpoznawczą.

Wspólny front przeciw zagrożeniom

Wicepremier wyraźnie zaznaczył, że w świetle ostatnich aktów dywersji i prób sabotażu na polskiej infrastrukturze, rola amerykańskiego wsparcia rośnie z każdym miesiącem.

„Polska i USA mają ogromny potencjał do działania razem i będziemy go konsekwentnie wykorzystywać. Nasze relacje nigdy nie były tak silne” – stwierdził K-K.

Nowy ambasador USA Tom Rose również nie pozostawił wątpliwości co do priorytetów Waszyngtonu:

„Nasz wspólny priorytet jest jasny: zapewnienie bezpieczeństwa obu naszym krajom oraz wzmocnienie stabilności w całym regionie.”

To jasny sygnał, że Polska i USA będą koordynować działania wobec zagrożeń ze wschodu, zarówno militarnych, jak i hybrydowych.

Dlaczego to spotkanie miało znaczenie?

pojawia się nowy ambasador USA, a pierwsze spotkanie ustawiające relacje ma charakter strategiczny;

jednocześnie trwa śledztwo ws. aktów dywersji na kolei;

Polska wzmacnia współpracę z USA w obszarze wywiadu, kontrwywiadu i obrony powietrznej;

w SKW analizowane są drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co może być powiązane z rosyjskimi próbami testowania reakcji sojuszu.

Poniżej galeria zdjęć: Władysław Kosiniak-Kamysz - Wybory 2025.

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI ZAGROŻONE! PREZYDENT NIE ROZUMIE POWAGI SYTUACJI! | EXPRESS BIEDRZYCKIEJ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.