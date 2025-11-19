Kosiniak-Kamysz po tajnej wizycie w SKW. „Polska i USA nigdy nie były tak silne”

Weronika Fakhriddinova
2025-11-19 22:56

Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił kulisy swojego pierwszego spotkania z nowym ambasadorem USA Tomem Rose’m. Jak podkreślił, rozmowa była „szczera i konkretna”, a jednym z jej punktów było oglądanie dronów, które we wrześniu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Szef MON mówi wprost: „Polska i USA mają ogromny potencjał do działania razem i będziemy go konsekwentnie wykorzystywać”.

Rewolucja w samorządach? PSL chce zniesienia limitu kadencji. Kosiniak-Kamysz: To pełna demokracja i wolność wyboru

Najważniejsze ustalenia spotkania

„Wielka współpraca zaczyna się od szczerej rozmowy” – napisał Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że fundamentem relacji polsko-amerykańskich pozostaje stabilność, przewidywalność i wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Minister przyznał, że rozmowa miała kilka strategicznych wątków:

  • współpraca wojskowa i służb specjalnych,
  • wzmacnianie obecności sojuszniczej USA w regionie,
  • wspólne działania wobec zagrożeń hybrydowych i prób dywersji.

Najbardziej symboliczny element wizyty wydarzył się w siedzibie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie Kosiniak-Kamysz i gen. Jarosław Stróżyk pokazali ambasadorowi USA drony wykorzystywane w incydencie z września.

Nowy zwrot w śledztwie ws. dywersji. Prokuratura rusza po areszt dla Ukraińców

„Mogliśmy zobaczyć drony, które zagroziły bezpieczeństwu naszego kraju” – podkreślił minister, nawiązując do naruszenia polskiej granicy przez bezzałogowce powiązane z rosyjską operacją rozpoznawczą.

Wspólny front przeciw zagrożeniom

Wicepremier wyraźnie zaznaczył, że w świetle ostatnich aktów dywersji i prób sabotażu na polskiej infrastrukturze, rola amerykańskiego wsparcia rośnie z każdym miesiącem.

„Polska i USA mają ogromny potencjał do działania razem i będziemy go konsekwentnie wykorzystywać. Nasze relacje nigdy nie były tak silne” – stwierdził K-K.

Nowy ambasador USA Tom Rose również nie pozostawił wątpliwości co do priorytetów Waszyngtonu:

„Nasz wspólny priorytet jest jasny: zapewnienie bezpieczeństwa obu naszym krajom oraz wzmocnienie stabilności w całym regionie.”

To jasny sygnał, że Polska i USA będą koordynować działania wobec zagrożeń ze wschodu, zarówno militarnych, jak i hybrydowych.

Dlaczego to spotkanie miało znaczenie?

  • pojawia się nowy ambasador USA, a pierwsze spotkanie ustawiające relacje ma charakter strategiczny;
  • jednocześnie trwa śledztwo ws. aktów dywersji na kolei;
  • Polska wzmacnia współpracę z USA w obszarze wywiadu, kontrwywiadu i obrony powietrznej;
  • w SKW analizowane są drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co może być powiązane z rosyjskimi próbami testowania reakcji sojuszu.

