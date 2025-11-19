Kosiniak-Kamysz po tajnej wizycie w SKW. „Polska i USA nigdy nie były tak silne”

Najważniejsze ustalenia spotkania
„Wielka współpraca zaczyna się od szczerej rozmowy” – napisał Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że fundamentem relacji polsko-amerykańskich pozostaje stabilność, przewidywalność i wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
Minister przyznał, że rozmowa miała kilka strategicznych wątków:
- współpraca wojskowa i służb specjalnych,
- wzmacnianie obecności sojuszniczej USA w regionie,
- wspólne działania wobec zagrożeń hybrydowych i prób dywersji.
Najbardziej symboliczny element wizyty wydarzył się w siedzibie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie Kosiniak-Kamysz i gen. Jarosław Stróżyk pokazali ambasadorowi USA drony wykorzystywane w incydencie z września.
„Mogliśmy zobaczyć drony, które zagroziły bezpieczeństwu naszego kraju” – podkreślił minister, nawiązując do naruszenia polskiej granicy przez bezzałogowce powiązane z rosyjską operacją rozpoznawczą.
Wspólny front przeciw zagrożeniom
Wicepremier wyraźnie zaznaczył, że w świetle ostatnich aktów dywersji i prób sabotażu na polskiej infrastrukturze, rola amerykańskiego wsparcia rośnie z każdym miesiącem.
„Polska i USA mają ogromny potencjał do działania razem i będziemy go konsekwentnie wykorzystywać. Nasze relacje nigdy nie były tak silne” – stwierdził K-K.
Nowy ambasador USA Tom Rose również nie pozostawił wątpliwości co do priorytetów Waszyngtonu:
„Nasz wspólny priorytet jest jasny: zapewnienie bezpieczeństwa obu naszym krajom oraz wzmocnienie stabilności w całym regionie.”
To jasny sygnał, że Polska i USA będą koordynować działania wobec zagrożeń ze wschodu, zarówno militarnych, jak i hybrydowych.
Dlaczego to spotkanie miało znaczenie?
- pojawia się nowy ambasador USA, a pierwsze spotkanie ustawiające relacje ma charakter strategiczny;
- jednocześnie trwa śledztwo ws. aktów dywersji na kolei;
- Polska wzmacnia współpracę z USA w obszarze wywiadu, kontrwywiadu i obrony powietrznej;
- w SKW analizowane są drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co może być powiązane z rosyjskimi próbami testowania reakcji sojuszu.
