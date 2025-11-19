Kancelaria Premiera cała podświetlona na czerwono. Co się stało?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-19 18:38

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów została w czwartek wieczorem podświetlona na czerwono. To symboliczny finał kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, która zwraca uwagę na problem krzywdzenia najmłodszych. Minister Katarzyna Kotula podkreśliła, że każde dziecko ma „niezbywalne prawo do dzieciństwa wolnego od strachu: bez bicia, bez krzyków, bez zawstydzania, kar i gróźb”. Mocno zaznaczyła, że codzienna praca rządu ma prowadzić do świata, w którym dzieci żyją bez przemocy.

W dniu finału kampanii #DzieciństwoBezPrzemocy budynek KPRM jest podświetlony na czerwono

i

Autor: KPRM/ Materiały prasowe KPRM
Kotula: „Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa wolnego od strachu”

Minister Katarzyna Kotula zamieściła w mediach społecznościowych emocjonalny wpis towarzyszący symbolicznej iluminacji:

„Każde dziecko ma niezbywalne prawo do dzieciństwa wolnego od strachu: bez bicia, bez krzyków, bez zawstydzania, kar i gróźb.”

Podkreśliła, że czwartkowa iluminacja KPRM to nie tylko gest, ale również zobowiązanie:

„Dziś podświetlamy budynek KPRM na czerwono, a każdego dnia pracujemy nad tym, aby dzieciństwo i życie było wolne od przemocy. Wspieram dzieciństwo mocy bez przemocy.”

Wpis opatrzyła hashtagiem #DzieciństwoBezPrzemocy.

Czerwona iluminacja KPRM – mocny symbol

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zdjęcie podświetlonego na czerwono gmachu, pisząc:

„W dniu finału kampanii #DzieciństwoBezPrzemocy budynek KPRM jest podświetlony na czerwono.” 

Czerwony kolor, kojarzony z alarmem, sprzeciwem i walką, ma zwrócić uwagę na dramat tysięcy dzieci, które doświadczają przemocy domowej, zaniedbań lub agresji.

„Czerwień jako apel do dorosłych”

Celem kampanii jest nie tylko nagłośnienie problemu, ale również edukacja i mobilizacja dorosłych do reagowania. Resorty i instytucje państwowe przypominają, że każde podejrzenie przemocy wobec dziecka powinno być zgłaszane odpowiednim służbom.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki