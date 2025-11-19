Kancelaria Premiera cała podświetlona na czerwono. Co się stało?

KPRM podświetlony na czerwono – finał kampanii #DzieciństwoBezPrzemocy

Kotula: „Każde dziecko ma niezbywalne prawo do dzieciństwa wolnego od strachu”

Celem kampanii jest walka z przemocą wobec najmłodszych

KPRM: „Budynek podświetlony na czerwono w geście solidarności”

Minister Katarzyna Kotula zamieściła w mediach społecznościowych emocjonalny wpis towarzyszący symbolicznej iluminacji:

„Każde dziecko ma niezbywalne prawo do dzieciństwa wolnego od strachu: bez bicia, bez krzyków, bez zawstydzania, kar i gróźb.”

Podkreśliła, że czwartkowa iluminacja KPRM to nie tylko gest, ale również zobowiązanie:

„Dziś podświetlamy budynek KPRM na czerwono, a każdego dnia pracujemy nad tym, aby dzieciństwo i życie było wolne od przemocy. Wspieram dzieciństwo mocy bez przemocy.”

Wpis opatrzyła hashtagiem #DzieciństwoBezPrzemocy.

Czerwona iluminacja KPRM – mocny symbol

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zdjęcie podświetlonego na czerwono gmachu, pisząc:

„W dniu finału kampanii #DzieciństwoBezPrzemocy budynek KPRM jest podświetlony na czerwono.”

📸 W dniu finału kampanii #DzieciństwoBezPrzemocy budynek KPRM jest podświetlony na czerwono ⤵️ pic.twitter.com/IvWzUnosGA— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 19, 2025

Czerwony kolor, kojarzony z alarmem, sprzeciwem i walką, ma zwrócić uwagę na dramat tysięcy dzieci, które doświadczają przemocy domowej, zaniedbań lub agresji.

„Czerwień jako apel do dorosłych”

Celem kampanii jest nie tylko nagłośnienie problemu, ale również edukacja i mobilizacja dorosłych do reagowania. Resorty i instytucje państwowe przypominają, że każde podejrzenie przemocy wobec dziecka powinno być zgłaszane odpowiednim służbom.

