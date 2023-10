Wybory 2023. Tych polityków nie będzie już w Sejmie

Iwona Śledzińska-Katarasińska i Tadeusz Cymański - to jedni z największych przegranych wyborów 2023, jako że obydwoje nie dostali się do Sejmu. Posłanka Platformy Obywatelskiej, startująca z list KO, zasiadała w ławach poselskich nieprzerwanie od 1991, co sprawiało, że była parlamentarzystką z najdłuższym, nieprzerwanym stażem w izbie niższej po 1989 r. W okręgu nr 9, czyli łódzkim, gdzie ubiegła się o reelekcję, otrzymała prawie 6,5 tysiąca głosów, czyli prawie 3 razy mniej niż przed czterema laty. W Sejmie nie zobaczymy także Tadeusza Cymańskiego, który był posłem w latach 1997-2009 i 2015-2023 (z przerwą na pełnienie funkcji europosła). Polityk kandydował do izby niższej parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości, którego jest zresztą członkiem. W okręgu nr nr 25, czyli gdańskim, uzyskał 7 184 głosy i przegrał o włos z Jarosławem Sellinem, który dostał się do izby niższej parlamentu, mając wynik 7 284.

Kogo jeszcze spośród grona znanych polityków nie zobaczymy w nowej kadencji Sejmu? Szczegóły w naszej galerii, gdzie znalazło się łącznie dziewięcioro parlamentarzystów.