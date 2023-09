Kim jest Donald Tusk? Oto sylwetka byłego premiera

Donald Tusk to polityk znany Polakom od lat. W polityce jest od dawna, angażował się w działanie Solidarności, a w sierpniu 1980 był jednym z autorów apelu na rzecz powołania niezależnej organizacji studenckiej – Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, współpracował z redakcjami podziemnej prasy. Warto wspomnieć, że Donald Tusk z wykształcenia jest historykiem. W 1980 ukończył studia z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 90. Tusk na poważnie wszedł w politykę. Pierwszą partią, którą współtworzył był Kongres Liberalno-Demokratyczny, którego został przewodniczącym. Był senatorem i posłem, jednak jego kariera polityczna nabrała rozpędu, gdy wraz z Maciejem Płażyńskim i Andrzejem Olechowskim założył Platformę Obywatelską w 2001 roku, na czele PO stanął w 2003 roku.

W 2007 roku w przyspieszonych wyborach parlamentarnych, PO zwyciężyła, a Donald Tusk został premier. Szefem rządu był do 2014 roku, a jego miejsce zajęła Ewa Kopacz. Sam Tusk trafił zaś do Rady Europejskiej i został jej przewodniczącym, w latach 2019–2022 był przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Po powrocie do polskiej polityki znów został szefem Platformy Obywatelskiej. Jako przedstawiciel tej partii w wyborach 2023 startuje do Sejmu z Warszawy, jako "jedynka" listy.

Donald Tuska - wykształcenie, zawód i praca

Donald Tusk jest znany jako polityk, jednak mało kto wie, że z wykształcenia jest on historykiem. Tusk ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim w 1980 roku, jego praca magisterska dotyczyła Józefa Piłsudskiego. Gdzie pracował Donald Tusk? W maju tego roku o pracę szef PO został zapytany w czasie spotkania z wyborcami: - Często słyszałem od Kaczyńskiego, że on jest z ludu a ja jestem elita, tzw. w znaczeniu że jesteśmy oderwani i nie wiemy, co to normalne życie. Ja mam wielką satysfakcję z tego, że przez całe dorosłe życie pracowałem w różnych miejscach. Najdłużej byłem robotnikiem fizycznym, przez 8 lat w ten sposób utrzymywałem rodzinę. Prowadziłem też wydawnictwo książkowe z sukcesem, mój pierwszy zawód wyuczony to nauczyciel historii, pracowałem jako dziennikarz w kilku czasopismach, byłem sprzedawcą pieczywa na początku stanu wojennego. Sprzedawałem w tunelu dworcowym w gdańsku jagodzianki - wyliczył wtedy Tusk.

Donald Tusk - rodzina: rodzice, żona Małgorzata, dzieci Kasia i Michał, wnuki

Szef PO pochodzi z Gdańska. Urodził się 22 kwietnia 1957 r. Jego ojciec Donald, pracował jako stolarz na kolei, a matka Ewa jako sekretarka w szpitalu. Ojciec zmarł, gdy Donald Tusk miał 14 lat. Polityk nieraz wspominał o relacji z rodzicami, podkreślając, że ojciec wychowywał go twardą ręką. Tusk ma młodszą siostrę Ewę. Jeśli chodzi o rodzinę Tuska, to często pojawia się sprawa "dziadka z Wermachtu". Polityk samo o tym mówił: - (...) Tak było na Śląsku, tak było na Pomorzu. Tak było np. z moim dziadkiem Józefem Tuskiem, w 1939 aresztowało go Gestapo, znalazł się z Stuthoffie, później w obozie koncentracyjnym Neuengamme, by pod koniec wojny zostać siłą wcielonym do Wermachtu. Jak tylko się dało uciekł na stronę aliancką i później wrócił do Polski, wrócił do swojego Gdańska - mówił.

Donald Tusk poślubił w 1978 roku Małgorzatę (z domu Sochacką), był to ślub cywilny, ślub kościelny Tusk wziął w 2005 roku. Z żoną Małgorzatą Donald Tusk doczekał się dwojga dzieci: syna Michała (ur. 1982) i córki Katarzyny (ur. 1987), która jest znaną blogerką i celebrytką. Tusk ma trzech wnuczków (synów Michała) i dwie wnuczki (córeczki Kasi).

Majątek Donalda Tuska. Ile emerytury z ZUS ma szef PO?

Posłowie i senatorowie są zobowiązani do tego, by co roku składać oświadczenie majątkowe. Tusk, gdy był premierem także miał obowiązek składać oświadczenie, teraz jednak nie musi tego robić. Majątek Donalda Tuska jest przedmiotem wielu dyskusji, pojawiły się też apele o to, by Tusk ujawnił majątek.

W 2022 roku Tusk skończył 65 lat i wszedł w wie emerytalny. Na jak wysoką emeryturę może liczyć Donald Tusk? Za pracę w unijnych instytucjach szef PO może liczyć na ok. 20 tys. zł emerytury, ponieważ skorzystał z przysługującego mu prawa i przeszedł na "wcześniejszą" euroemeryturę. Do tego dochodzi świadczenie z ZUS. Sam Donald Tusk, gdy głośno stało się o temacie jego emerytury, przyznał w jednym z wywiadów: - Ostatnia informacja, jaką dostałem z ZUS, mówi o 3 tysiącach z kawałkiem. Ta kwota, podobnie jak w przypadku innych osób, co jakiś czas ulega pewnym zmianom, bo niestety rośnie umieralność, a to wpływa na wyliczenia - powiedział.

