Tusk zwierzył się z trudnego dzieciństwa. „Straciłem ojca, kiedy miałem 15 lat”

Donald Tusk junior o swoim ojcu

18 sierpnia 2023 r. we Włocławku odbyło się spotkanie przewodniczącego PO z wyborcami. Obok Donalda Tuska na scenie pojawił się lider Agrounii Michał Kołodziejczak, który niedawno zdecydował się kandydować do Sejmu z listy KO. Donald Tusk postanowił zaprzeczyć komentarzom krytycznym wobec wspólnego startu w wyborach rolników i polityków PO. – Kaczyńskiemu udało się wbić do głów schemat, że jesteśmy z jakiś miast i rodów. Ja jestem z Gdańska, mój ojciec [również Donald – przyp. SE] był stolarzem. Straciłem ojca, gdy miałem 15 lat. Matka skończyła 6 lat szkoły. Do wszystkiego z siostrą próbowaliśmy dojść własnymi siłami – powiedział lider PO, z wykształcenia nauczyciel historii, który pracował jako robotnik fizyczny.

Rada dla wychowanego w willi na Żoliborzu

– Chcę coś zadedykować Kaczyńskiemu, wychowanemu w PRL w wilii na Żoliborzu, aby zobaczył kto jest z prostego ludu. On w przeciwieństwo do mnie potrafi o tym mówić – stwierdził Tusk, po czym odniósł się do nowego kandydata KO na posła – Michała Kołodziejczaka. – Obaj jesteśmy odważni, obaj wiemy czym jest ciężka praca. Możemy się kłócić, ale nie według chamskiej propagandy – usłyszeli mieszkańcy Włocławka.

