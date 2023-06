Apel do Hołowni, Tuska i Mentzena: Jaki macie majątek? Pokażcie swoje konta!

Bosak prezydentem Polski? Jeśli dostanę takie zadanie, to je wykonam

Pieniądze zawsze rozpalają największe emocje. Wyborcy chcą wiedzieć, ile zer mają na koncie ci, którym mają powierzyć losy kraju. Stąd prawny wymóg, by posłowie i senatorowie oraz samorządowcy składali co roku oświadczenia majątkowe. Mamy jednak takich kandydatów jak Szymon Hołownia - lider Polska 2050 i Sławomir Mentzen z Konfederacji, którzy nigdy wcześniej nie pełnili funkcji publicznych, czy lidera największej partii opozycyjnej, Donalda Tuska, który od ośmiu lat nie zasiadał w polskim Sejmie. Jako przewodniczący Rady Europejskiej nie miał obowiązku, by dzielić się publicznie wiedzą na temat swojego majątku.

Poncyljusz: Im większa transparentność, tym lepiej

- Gdybym był na ich miejscu, to pokazałbym oświadczenie majątkowe przed wyborami, żeby nie było żadnego fermentu. Im większa przejrzystość i transparentność majątków polityków, tym dla tych polityków lepiej - przekonuje Paweł Poncyljusz z KO.

Podobnego zdania jest Wanda Nowicka z Lewicy. - To wskazane, żeby pokazali swoje majątki. Byłby to miły i dobry gest - przekonuje posłanka. Socjolog prof. Antoni Kamiński z PAN wskazuje natomiast, że kiedy znamy stan posiadania polityków, to wiemy, czy i jak bardzo się podczas pełnienia funkcji publicznych wzbogacili.

