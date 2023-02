Ile może wynosić emerytura Donalda Tuska?

Donald Tusk, zgodnie z prawem, wszedł już w wiek emerytalny. W kwietniu 2022 skończył 65 lat. Oznacza to, że po przekroczeniu tego wieku, mógł składać w ZUS papiery i zostać emerytem. Na jak wysoką emeryturę może liczyć Donald Tusk? Zgodnie z szacunkami za pracę w unijnych instytucjach szef PO może liczyć na ok. 20 tys. zł emerytury, a jego świadczenie z ZUS, zgodnie z wyliczeniami, powinna wynieść ok. 10 tys. zł, w sumie emerytura Donalda Tuska może wynosić ok. 30 tys. zł, tak przynajmniej wynikało z luźnych szacunków "Super Expressu". Sam Donald Tusk, gdy głośno stało się o temacie jego emerytury, przyznał w jednym z wywiadów: - Gdy dostanę tę emeryturę, to chętnie podzielę się informacją, ile dokładnie wynosi. A gdy otrzymam emeryturę europejską, też o tym poinformuję - powiedział w zeszłym roku polityk w rozmowie z natemat.pl. W tym samym wywiadzie mówił też, jakie wyliczenia emerytalne dostał z ZUS: - Ostatnia informacja, jaką dostałem z ZUS, mówi o 3 tysiącach z kawałkiem. Ta kwota, podobnie jak w przypadku innych osób, co jakiś czas ulega pewnym zmianom, bo niestety rośnie umieralność, a to wpływa na wyliczenia - powiedział wówczas. Taka suma może wiele osób zdziwić.

Janusz Kowalski chce, by Tusk opowiedział o swojej emeryturze

Teraz temat emerytury Tuska powrócił. Polityk Janusz Kowalski zapytał o nią na Twitterze, komentując: - Donald Tusk ukrywa swój majątek. Niech opowie Polakom o swojej emeryturze od Angeli Merkel za 5 lat nicnierobienia w Brukseli! Jej wysokość to 30 tys. zł miesięcznie czyli równowartość przeciętnych emerytur 20 rolników indywidualnych po kilkudziesięciu latach ich ciężkiej pracy!- czytamy we wpisie Janusza Kowalskiego.

