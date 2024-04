i Autor: Twitter, Paweł Wodzyński/East News

"Poczułem dużą przykrość"

Czemu Zbigniew Ziobro leczył się zagranicą? Wstrząsające, aż ciężko w to uwierzyć

- Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego przeszedłem skomplikowaną ośmiogodzinną operację - poinformował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro w połowie marca. Jak dodał, "po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił". Wiadomo, że zabieg, wbrew pierwotnym planom, został przeprowadzony zagranicą. Czemu? Ziobro zdecydował się ujawnić porażające przyczyny, które doprowadziły do tej decyzji. Naprawdę, aż ciężko w to uwierzyć...