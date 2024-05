i Autor: Wojciech Olkusnik/East News

Skandal w Prokuraturze Krajowej

Bizancjum u Ziobry. Ci prokuratorzy mogli liczyć na ekstra dodatki

"Gazeta Wyborcza" informuje, że najważniejsi śledczy z Prokuratury Krajowej zarabiali rocznie blisko pół miliona złotych, czyli około 40 tys. zł miesięcznie. Poza podstawą otrzymywali dodatki funkcyjne oraz specjalne - uznaniowe, które mogły wynosić nawet 40 procent wynagrodzenia, ale to nie wszystko. Dziennik wymienia wśród nich prokuratora krajowego Dariusza Barskiego oraz zastępców prokuratora generalnego Roberta Hernanda i Przemysława Funioka. Co ciekawe ci, którzy nie należeli do koterii musieli oszczędzać jednocześnie na wszystkim od opinii biegłych, śledztw po toner i papier.