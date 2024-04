Będzie odwet posłów od Ziobry? Prokuratura ujawnia

Rewolucyjny pomysł Kaczyńskiego! „W wyborach do PE może wystartować nawet stu posłów”

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wysłuchuje we wtorek informacji prokuratury dotyczącej marcowych przeszukań i czynności dokonanych w śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Informacji posłom udziela prok. Kowalska, która jest kierownikiem zespołu powołanego w PK do tej sprawy. – Wszyscy są równi wobec prawa i dotyczy to również posłów – podkreśliła prok. Kowalska. Jak zapewniła, czynności przeszukania były przeprowadzane przez funkcjonariuszy ABW, ale jeśli chodzi o czynności przeszukania wobec posłów – „każda taką czynność prowadził prokurator w asyście funkcjonariuszy ABW".

– Jest 13 zażaleń na przeszukania dokonane w marcu w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości, także od posłów wobec których dokonywano czynności – informowała we wtorek na komisji sejmowej prok. Kowalska i dodała, że zażalenia złożyli też posłowie, wobec których wykonywano te czynności.

Wniosek o informację na komisji w sprawie tych przeszukań złożyli posłowie klubu PiS. Zwrócili się o informację mająca na celu – jak to określili – "omówienie zdarzeń związanych z bezprawnym przeszukaniem domów i mieszkań posłów Klubu Parlamentarnego PiS".

Poniżej w galerii zobaczysz, jak służby specjalne przeszukiwały dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry:

– Wszystkim zażaleniom nadano bieg procesowy. Do każdego prokurator przygotował indywidualne stanowisko w przedmiocie zasadności prowadzonej czynności. Oczywiście niezawisły sąd podejmie decyzje, czy te czynności przeprowadzono w zgodzie z przepisami – poinformowała prokurator.

– Zarzutów względem bezprawnego przeszukania w domu ministra Ziobry i jego małżonki jest mnóstwo. Podczas tego przeszukania doszło do popełnienia szeregu czynów zabronionych – mówił poseł Mariusz Gosek klubu PiS.