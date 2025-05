i Autor: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Sławomir Mentzen w czasie wystąpienia

Wybory prezydenckie 2025

Mentzen: To tradycja, że politycy jeżdżą do Torunia

Sławomir Mentzen gościem na Kanale Zero: - To tradycja, że politycy jadą do Torunia. Tylko wcześniej jeździli do ojca Rydzyka, a teraz do mnie - mówi rozbawiony Mentzen. Mentzen podkreśla, że nie wierzy w to, by Rafał Trzaskowski miał prawicowe przekonania.