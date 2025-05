i Autor: AKPA

Apel "SE" do Trzaskowskiego i Nawrockiego

Podpiszcie Pakt dla seniorów. Czekamy na ruch kandydatów na prezydenta

„Super Express” apeluje do kandydatów na prezydenta o podjęcie zobowiązań, które poprawią byt polskich emerytów. Waloryzacja emerytur, poszerzenie listy bezpłatnych leków, czy po prostu szacunek dla seniorów to kluczowe elementy naszego paktu. - Potrzebny jest taki dodatkowy bodziec, który zmobilizuje emerytów by pójść do urn – mówi politolog de Sergiusz Trzeciak (48 l.).