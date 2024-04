Znaleźli to w domach polityków od Ziobry! Prokuratura ujawnia

To on zdradził Andrzeja Dudę! Tego ze strony Tuska się nie spodziewał

Prokuratura prowadzi obecnie śledztwo związane z nieprawidłowym wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, kierowanego przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W tym celu zleciła również przeszukania prywatnych domów polityków Suwerennej Polski, jak i beneficjentów Funduszu. Jak poinformowała, w toku realizowanych w dniach 26-27 marca 2024 r. czynności w śledztwie, zabezpieczono bardzo obszerną dokumentacją, która obecnie poddawana jest systematycznej analizie.

Zabezpieczono również m.in. kilkaset różnego rodzaju nośników danych, jak urządzenia USB, telefony i komputery, które zostały przekazane biegłym. Organ informuje, że po uzyskaniu kopii binarnych ww. nośników ich zawartość będzie poddana oględzinom i analizie. Prokurator wydał także postanowienia obejmujące m.in. blokadę kilku rachunków bankowych oraz hipoteki przymusowe na 4 nieruchomościach. Ponadto zabezpieczono także mienie fundacji, która była beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS.

– Dokonano zabezpieczenia na mieniu fundacji „Profeto.pl”, tj. roszczenia o zwrot Skarbowi Państwa korzyści uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie ponad 66 mln zł. W tym celu dokonano obciążenia hipoteką przymusową nieruchomości w Wilanowie, na której budowany jest ośrodek „Archipelag”, a nadto zajęto rachunki bankowe ww. fundacji – czytamy w komunikacie.

Jak się okazało, na wspomniane przeszukania służb specjalnych i związaną z tym konfiskatę rzeczy osobistych, wpłynęło łącznie kilkanaście zażaleń. – Do akt wpłynęło kilkanaście zażaleń na czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy, które są systematycznie przekazywane do sądów wraz z stanowiskami prokuratora co do ich zasadności. Wpłynęły również zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, którym również nadawany jest bieg – informuje PK.