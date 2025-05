Cisza wyborcza 2025. Co jest zabronione?

Cisza wyborcza to czas, który ma zapewnić wyborcom spokój i możliwość podjęcia decyzji bez presji agitacji. Rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa aż do jego zakończenia. W praktyce oznacza to, że od północy w piątek poprzedzający wybory aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązują pewne ograniczenia.

Podczas ciszy wyborczej zakazane jest wszystko, co można uznać za czynną agitację wyborczą. Oznacza to, że nie wolno:

Publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób.

Zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji.

Wygłaszać przemówień.

Rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Pamiętaj! Nawet zachęcanie do udziału w wyborach może być uznane za naruszenie ciszy, jeśli zawiera elementy agitacji na rzecz konkretnego kandydata.

Cisza wyborcza także w internecie i lokalach wyborczych. A co z plakatami?

Plakaty wyborcze, które zostały rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy, nie muszą być usuwane. Jednak nie wolno jeździć pojazdami oklejonymi plakatami, choć taki pojazd może stać. Agitacja w internecie jest również zabroniona.

W lokalu wyborczym i w jego otoczeniu zabroniona jest agitacja, w tym eksponowanie symboli, obrazów, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży jest surowo zabronione w czasie ciszy wyborczej. Dotyczy to zarówno sondaży przedwyborczych, jak i tych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Jakie kary grożą za złamanie ciszy wyborczej?

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna od 20 zł do nawet 5 tys. zł (w zależności od stopnia naruszenia). Natomiast za publikację sondaży w tym czasie grzywna może wynieść od 500 tys. zł do 1 mln zł.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji, decydują organy ścigania i sądy. Jeśli uważasz, że cisza wyborcza została naruszona, zgłoś to bezpośrednio na Policję.