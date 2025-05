Orędzie Szymona Hołowni przed wyborami – o co apeluje Marszałek Sejmu?

Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu, w swoim orędziu nawiązał do trudnego czasu, jaki przeżyła Polska w ostatnich latach. Wspomniał o lockdownach, pandemii, wojnie za wschodnią granicą, inflacji i głębokich podziałach politycznych. Podkreślił, że Polacy mają prawo czuć się zmęczeni i przytłoczeni.

„My, politycy, zamęczyliśmy Was tą kampanią. Zwłaszcza w miarę zbliżania się finału - zamiast dawać nadzieję, spokój płynący z perspektywy rychłego spełnienia się marzeń, przynosiła niepokój, pogłębiała podziały, wzbudzała agresję jednych wobec drugich. Stawała się nie do zniesienia.” – mówił Hołownia. Jednocześnie zaapelował o jeszcze jeden wysiłek – udział w wyborach.

Dlaczego Twój głos ma znaczenie? Hołownia apeluje o udział w wyborach

Szymon Hołownia w swoim orędziu podkreślił, że w zbliżających się wyborach chodzi o przyszłość Polski. To obywatele, w zaciszu wyborczej kabiny, zdecydują o kierunku, w jakim kraj będzie zmierzał przez kolejne lata.

„To ona zapyta nas - sam na sam - w zaciszu wyborczej kabiny: i co dalej? Co budujemy tu, nad Wisłą, przez następne lata: mury, czy domy? Co ma być między nami: pokój, czy domowa wojna? Koszt tego, co zrobimy poniesie nie ten, czy inny kandydat, a nasze dzieci i wnuki.” – mówił Marszałek Sejmu.

Hołownia zaapelował, by oddać ważny głos i dać przyszłemu liderowi silny mandat. Zwrócił uwagę, że długopis, którym będziemy głosować, to symbol sztafety pokoleń, które budowały Polskę od czasów Chrobrego.

„Dlatego, jako Marszałek Sejmu X kadencji, wybranego przez rekordową liczbę Polek i Polaków, proszę: idźcie i na te wybory.” – wzywał Hołownia.

Przyszłość Polski: Hołownia wzywa do współpracy ponad podziałami

Szymon Hołownia zaapelował o współpracę ponad podziałami, niezależnie od wyniku wyborów. Zadeklarował, że jako Marszałek Sejmu będzie współpracował z każdym, wybranym przez obywateli liderem.

„Ja, jako Marszałek Sejmu, deklaruję, że będę współpracował z każdym ważnie wybranym przez Was. Jesteśmy przecież jednym narodem.” – zapewnił Hołownia.

Podkreślił, że Polska jest dziś podzielona, ale za chwilę wszyscy będą mogli wspólnie cieszyć się sukcesami kraju. Wymienił m.in. lot polskiego astronauty, sukcesy polskich siatkarzy i piękno muzyki Chopina.

„Naprawdę jesteśmy lepsi, niż niektórzy próbują nam dziś wmówić. Idźmy więc na te wybory nie ze strachem, a z nadzieją. Polska jest dziś bezpieczna, bo jest w najlepszych, Waszych, rękach.” – mówił Marszałek Sejmu.

Hołownia zaapelował, by budować Polskę razem. Podkreślił, że kraj potrzebuje bezpieczeństwa i dobrobytu, a ten plan można zrealizować tylko wspólnie.

„Bardzo Was proszę: oddajcie ważny głos. Dajcie przyszłemu liderowi silny, wyraźny, mandat. Tak bym mógł wraz z całym Zgromadzeniem Narodowym, odebrać przysięgę.” – zakończył Hołownia.

Marszałek Sejmu wyraził nadzieję, że przyszły lider będzie reprezentował wszystkich Polaków, dla którego najważniejsze będą marzenia polskich dzieci, a nie interes partii. Wyraził również nadzieję na lata wytchnienia, a nie zemsty.

