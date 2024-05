i Autor: ART SERVICE Donald Tusk

3 maja

Tusk o zdrajcach i głupcach wysługujących się Rosji. Ostry post premiera

Premier Donald Tusk z okazji święta Konstytucji zamieścił ostry wpis na platformie X. Jak napisał: "3 Maja to opowieść o wolności, o rządach prawa, o władzy podległej konstytucji, o marzeniach o Polsce silnej, niepodległej i nowoczesnej. To również opowieść o zdrajcach i głupcach, wysługujących się Rosji, z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach. Lekcja ważna do dziś"- stwierdził premier.