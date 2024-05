Quiz. Jeśli jesteś po 30. to poradzisz sobie z pytaniami. Dla Ciebie to pestka!

Swoje wystąpienie marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rozpoczął od przypomnienia wagi obchodzonych 2 maja świąt: - Już od 20 lat 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja przypada też co roku Dzień Polonii i Polaków za granicą. W tym dzisiejszym spotkaniu się świąt jest głęboki sens. Każda Polka i każdy Polak, których los rzucił tysiące kilometrów od ojczyzny, doskonale wie, że Polska w najgłębszym, poruszającym serce sensie jest tam, gdzie są Polacy, tam, gdzie razem wpatrują się w biało-czerwoną, oddają jej honory, wobec niej śpiewają nasz hymn – powiedział.

- Powiem to najprościej jak się da. Na wojny domowe, choć ja akurat nigdy nie byłem ich fanem, czas był wtedy, gdy wokół był pokój – podkreślił Hołownia.

Jak z naciskiem zauważył marszałek Sejmu "Rzeczpospolita, tak jak jej biało-czerwona flaga, to rzecz wspólna, a nie własność tych, którzy nią rządzą". Dodał, że jest przekonany, że Polacy mogą się zjednoczyć i wspólnie "sprostać niespokojnym czasom".

- Dziś, gdy za naszymi granicami jest wojna, przestrzeni na wzajemne wyniszczanie się wewnątrz już nie ma. Za długo próbowano dzielić Polskę na dwa obozy - na dzieci lepszych i gorszych rodziców, na tych, co stali nie tam, gdzie stać powinni, na różne sorty, na "ciemnogród" i oświeconych, na Polskę A i B, wystarczy - zwrócił uwagę jeden z liderów Trzeciej Drogi. Szymon Hołownia wprowadza nowy zwyczaj

- Zdecydowałem, że od teraz, od tegorocznego Dnia Flagi co miesiąc flaga opuszczająca dach parlamentu będzie przekazywana jednostce wojskowej, straży pożarnej, ratowniczej, policji. Tak by ludzie służby czuli na co dzień, że są w samym sercu naszej republiki. A my posłanki i posłowie, żebyśmy pamiętali, że wszystko co robimy musi być służbą ludziom, nie partiom, karierom czy ideologiom - stwierdził marszałek Sejmu.

Hołownia powiedział, że odwiedzał wsie i miasta w całym kraju i rozmawiał z młodymi obywatelkami i obywatelami. Zadeklarował, że od teraz będzie przyjeżdżał na takie spotkania z flagą.

Na zakończenie orędzia marszałek Hołownia złożył wszystkim Polakom życzenia.

"HOŁOWNIA to nowy MENTZEN light" - Jakub MAJMUREK o sporach w koalicji rządowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.