Szczegóły operacji Ziobry. Nikt o tym nie wiedział

Wybory do PE już w czerwcu

O co chodzi?

Zbigniew Ziobro, który od kilku miesięcy walczy z nowotworem przełyku, zdecydował się na operację w jednym z brukselskich szpitali. Polityk nie chciał interwencji chirurgów w Polsce ponieważ - jak tłumaczył w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" - na lekarkę onkolog, która się nim opiekowała spadł obrzydliwy hejt. Były minister sprawiedliwości przyznał, że pierwotnie operacja miała się odbyć w Lublinie bądź w Zakopanem. Zmienił jednak decyzję po rozmowie z profesor Elżbietą Starosławską. - Uznałem, że nie mogę narażać lekarzy i szpitali na takie szykany. Zdecydowałem się na operację za granicą, którą opłaciłem z własnych oszczędności. Był to zwykły szpital, nie żadna, jak niektórzy sugerują, ekskluzywna klinika - powiedział Zbigniew Ziobro. 16 marca polityk umieścił na platformie X informację o przebytej operacji i opisał, jak dowiedział się o nowotworze. - O moim wrogu dowiedziałem się 13 listopada, w dniu ślubowania nowo wybranych posłów. Po drodze do Sejmu podjechałem do szpitala MSWiA w Warszawie. Odebrałem wynik badań histopatologicznych. Otworzyłem kopertę i czytam: nowotwór złośliwy przełyku - czytamy.

Wiemy, że jest taka choroba jak rak, że zbiera swoje ofiary, ale zwykle myślimy, że nas to nie dotyczy. Nie opierajcie Państwo na takim przekonaniu swojej przyszłości, swojego życia i życia Waszych bliskich. Badajcie się regularnie, a niepokojące symptomy konsultujcie ze… pic.twitter.com/ekOaB5h3Ru— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) March 16, 2024

Dariusz Joński: Zbigniew Ziobro może być przesłuchany w szpitalu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.