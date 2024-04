Potężny cios dla Zbigniewa Ziobry! Takiej obelgi się nie spodziewał

Posłanka Lewicy przyznała się do aborcji. Emocjonalne wystąpienie żony Bosaka

Wiceprzewodniczący KO ds. rozliczeń PiS i kontaktów z rządem Roman Giertych wypowiedział się w sprawie kierowanego niegdyś przez Zbigniewa Ziobrę Funduszu Sprawiedliwości. – Fundusz Sprawiedliwości miał służyć ofiarom przestępstw, ofiarom gwałtów, wypadków, a nie kupowaniu wozu strażackiego w okręgu posła, który chce się przypodobać danemu wójtowi czy burmistrzowi, żeby zyskać poparcie społeczne – stwierdził w wywiadzie dla „TVP Info”

Jego zdaniem materiał dowodowy w tej sprawie, wskazuje na „zorganizowaną grupę przestępczą”. Jak podkreślił, jeżeli "ktoś udziela wywiadu dziennikarzom, może również udzielić wywiadu prokuratorom".

Tak Zbigniew Ziobro przemawiał w Sejmie w listopadzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Ostatecznie o tym, czy Zbigniew Ziobro może być przesłuchany, zdecydują biegli – podsumował Giertych.

Powiedział również w wywiadzie, że minister sprawiedliwości nie uniknie sprawiedliwości, mimo tego, że jak twierdził, niczego nie podpisywał. Roman Giertych nie omieszkał jednak dalej wbić szpili swojemu koledze po fachu i zarzucił mu brak kompetencji. – To wszystko świadczy o tym, jak słabym prawnikiem jest Ziobro. To, że ktoś się pod czymś nie podpisywał, nie oznacza, że nie będzie za to odpowiadał – komentował Roman Giertych.

Poniżej w galerii zobaczysz, jak służby przeszukiwały dom Zbigniewa Ziobry: