Ujawniono, ile zarobił pełnomocnik Ziobry i jego kancelaria w latach rządów PiS. Ogromna kwota, szczęka opada!

Wirtualna Polska przypomina, że szczegóły umów były pilnie strzeżoną tajemnicą aż do zmiany władzy pod koniec 2023 roku. W zestawieniu, które opublikowano, widać, że część umów dotyczy pisania wniosków o publikację sprostowań. Resort płacił też kancelarii za reprezentowanie ministra przed sądami w głośnej sprawie sędzi Justyny Koski-Janusz, która została oczerniona w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Koska-Janusz prawomocnie wygrała z ministrem, ale resort opublikował przeprosiny dopiero po zmianie władzy.

W resorcie sprawiedliwości trwa szczegółowy audyt dotyczący wydatków, dlatego nie ma pewności, że to komplet umów zawartych z kancelarią lub adwokatem w tym okresie. Wiadomo jednak, że tylko te, do których zdołano dotrzeć dotychczas, łącznie opiewają one na niemal 1,5 mln zł - dokładnie 1 463 835,03 zł (wszystkie kwoty w tekście to wartości brutto). Największa ujęta w zestawieniu kwota umowy to 406 974,05 zł. Została ona zawarta 4 stycznia 2021 r. i miała obowiązywać do 3 stycznia 2022 r.

Mec. Maciej Zaborowski potwierdził portalowi, że kancelaria współpracowała z resortem sprawiedliwości w latach 2016-2024 i podkreślił, że jedną z jej specjalizacji jest prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych. - Warto podkreślić, że w sprawach sądowych prowadzonych przez kancelarię w prawie 90 procentach sądy przyznawały w całości lub w znacznej części rację reprezentowanej przez nas stronie. W kilku sprawach doszło także do zawarcia korzystnych dla klienta ugód. W siedmiu zaś sprawach Sąd Najwyższy przyjął skargi kasacyjne do rozpoznania, wskazując, że zawierają one istotne zagadnienia prawne - napisał w piśmie skierowanym do portalu. Choć nie odniósł się do konkretnych kwot, to dodał, że ministerstwo mogło liczyć na bardzo korzystną stawkę rozliczeniową.

