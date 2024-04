Młoda partnerka Jacka Protasiewicza ujawnia: "Już od dwóch lat jesteśmy razem"

Kariera wicewojewody dolnośląskiego zakończyła się w niespełna 24 godziny od pojawienia się jego pierwszych, jakże romantycznych wpisów. W niedzielę po godz. 14 polityk umieścił w serwisie „X” zdjęcie przygotowującej obiad ukochanej. W poniedziałkowe południe był już zdymisjonowany decyzją premiera Donalda Tuska (67 l). Pomiędzy tymi wydarzeniami w serii wulgarnych wpisów obraził wiele osób, od działacza PiS Oskara Szafarowicza (23 l.) zaczynając, na znanym dziennikarzu Robercie Mazurku (53 l.) kończąc. "Twoje czerwone i duże wargi muszą robić karierę w PiS, nieprawdaż" - pisał Protasiewicz do Szafarowicza. Student mówi nam, że był w szoku czytając kolejne zdania. -Zaskoczył mnie ten poziom chamstwa. Okazuje się, że na obrzydliwe żarty o podtekście homoseksualnym pozwala sobie ta europejska i nowoczesna strona – mówi Szafarowicz. Oburzona działalnością doświadczonego polityka jest też Anna Maria Żukowska (41 l.). - Jakieś seksualne aluzje, sugerowanie, że ktoś uprawia prostytucję, to kwalifikuje się do postępowania karnego o zniesławienie – twierdzi szefowa klubu Lewicy. I rzeczywiście, Szafarowicz nie wyklucza wejścia na drogę sadową. Zrozumienia dla podejrzanej aktywności byłego już wicewojewody nie ma też Marek Sawicki (66 l.) z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którego polecenia Protasiewicz pełni swoje stanowisko. - Wiosna udzieliła się temu panu aż zanadto i obnoszenie się ze swoimi ekscesami publicznie jest kompletnie bez sensu – mówił w „Sednie Sprawy”. Te ekscesy to romans wiekowego już lowelasa z młodziutką studentką. Daria Brzezicka to 22 letnia działaczka Unii Europejskich Demokratów, czyli kanapowej partyjki, do której należy Protasiewicz. Polityk zamieszczał zdjęcie kobiety kiedy przygotowywała niedzielny obiad. Potrafił się jednak odwdzięczyć, bo w poniedziałkowy poranek to on chwalił się przygotowanymi dla ukochanej kanapkami. - Jeżeli para ma taki plan na swój związek to nie mnie to oceniać. Nie wiem, czy pani Daria była świadoma wszystkich informacji, które pojawiały się na jej temat – komentuje Anna Maria Żukowska.

Oczywiście chcieliśmy porozmawiać z Protasiewiczem, ale na wiele prób kontaktu odpowiedział jedynie tajemniczą wiadomością SMS. - Wiem, że chcielibyście, żebym jednym zdaniem uwiarygodnił te Wasze kłamstwa, ale za stary wróbel jestem na takie plewy… - poinformował polityk. Zdecydowanie bardziej rozmowna była jego ukochana. Pani Daria zdradziła, że związek ma już długą, bo dwuletnią historię. - Tak, jesteśmy parą z Jackiem. Jestem przyzwyczajona do ataków, po linczu jaki miałam w związku z Oskarem Szafarowiczem – mówi nam Daria Brzezicka. Studentka prawa ewidentnie nie przejmuje się licznymi reakcjami na wieść o jej płomiennym romansie. Refleksja pojawiła się u jednak u Protasiewicza. Polityk miałby szansę na uzyskanie mandatu poselskiego, jeżeli Izabela Bodnar (49 l.) pokona Jacka Sutryka (45 l.) w drugiej turze wyborów prezydenckich we Wrocławiu. Już teraz poinformował jednak, że nie skorzysta z takiej szansy. Ostatecznie przeprosił też za swoje kontrowersyjne słowa. - Każdy ma swoje problemy, także zdrowotne. Ja też. Moja aktywność w ostatnich dniach w internecie była tego przejawem. Przepraszam wszystkich, którzy moimi wpisami poczuli się obrażeni lub dotknięci - pokajał się w końcu polityk.