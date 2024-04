i Autor: STANISLAW KOWALCZUK

tęskniliście?

Będzie zmiana w Sejmie! Kontrowersyjny poseł wraca na Wiejską!

Zmiany, zmiany, zmiany! Jak poinformowano, Michał Jaros został rekomendowany przez dolnośląski zarząd PO na stanowisko marszałka województwa. Tymczasem w październikowych wyborach zdobył on mandat posła. Oznacza to, że będzie on zmuszony do złożenia go, a do Sejmu trafi osoba z kolejnym wynikiem na liście w wyborach parlamentarnych. Jak się okazuje, będzie to znany z kontrowersyjnych wypowiedzi (z lat, gdy zasiadał w Sejmie, czyli dwóch poprzednich kadencji) Krzysztof Mieszkowski