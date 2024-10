Czarnek rusza w trasę po Polsce! Prezydencką? Mocna odpowiedź na słowa Sikorskiego

Czarnek na prezydenta?

Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta. Partia Jarosława Kaczyńskiego zrezygnowała z formuły prawyborów. W sondażu IBRiS dla Radia ZET najwięcej wskazań zyskał Przemysław Czarnek. - Posiada kompetencje i doświadczenie polityczne, można powiedzieć, że jego doświadczenie jest daleko szersze ponad przeciętne - oceniał prezydent Andrzej Duda. Tymczasem były minister edukacji w rozmowie z Polsat News mówił o tym w rozmowie z Polsat News. - Nie wiem, kto będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich. Ta ławka kandydatów, jak państwo czytacie w prasie, to jest kilka osób. Wymienia się tam również moją osobę. Podchodzę do tego z wielkim spokojem - stwierdził.

Poseł PiS przyznał, że będzie brał aktywny udział w kampanii wyborczej, która rozpocznie się już w najbliższym czasie. Jednak podkreślił, że nie należy tego rozumieć jako potwierdzenie jego kandydatury. – Jestem już przygotowany, rozpoczynam tournée po Polsce, które będę prowadził do maja przyszłego roku, po to, żeby każdego kandydata PiS, który będzie na tym wozie, który będzie zmierzał pod górę na szczyt, do zwycięstwa w wyborach prezydenckich dowieźć tam pierwszego – oznajmił.

Następnie dodał:

- Nie będę zdradzał moich rozmów z panem Jarosławem Kaczyńskim. Mam zaszczyt i honor spotykać się z panem prezesem średnio raz w tygodniu, a nieraz częściej. Rozmawialiśmy wielokrotnie na temat wyborów prezydenckich i różnych kandydatów, w tym również na temat ewentualnej mojej kandydatury

Spięcie z Sikorskim

Radosław Sikorski w rozmowie z Radiem ZET mówił, że gdyby PO wytypowała go jako kandydata na prezydenta, nie obawia się starcia z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał też, że w takim wariancie spodziewa się Przemysława Czarnka jako potencjalnego rywala ze strony PiS-u. Nie omieszkał przy tym wypowiedzieć o nim w mało przyjazny sposób. - Ewentualny kandydat PiS, czyli Przemysław Czarnek, to jest taki standard intelektualisty pisowskiego, więc mógłby być atrakcyjny dla tamtego elektoratu. Wyobrażam sobie pojedynek Sikorski - Czarnek - zapowiedział szef MSZ.

W rozmowie z "Wprost" Czarnek stanowczo skomentował te słowa. - Ktoś taki, jak Sikorski, który wielokrotnie wyrażał się bardzo niekulturalnie w mediach na temat swoich przeciwników politycznych, nie jest mnie w stanie obrazić w żaden sposób - mówił. - Mam ambicje, by założyć odświętny strój i ruszyć w Polskę, przypiąć się do woza i ciągnąć go na górę z kandydatem PiS na prezydenta. To, kto nim będzie z ramienia prawicy — Bocheński, Nawrocki, Morawiecki, ja, czy ktoś inny — ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Mówię to z ręką na sercu - dodał.

