Burzę wywołał tekst Wirtualnej Polski, w którym ujawniono, że promujący program dopłat do kredytów wiceminister Jacek Tomczak od lat współpracuje z deweloperami. Jak wynika z ich śledztwa, firma posła PSL-TD w ciągu ostatnich czterech lat podpisała umowy sprzedaży co najmniej 1717 mieszkań, a 3601 aktów notarialnych między klientami a deweloperami zostało sporządzonych "przez niego samego, jego żonę albo ich współpracowników". Dodano również, że kancelaria ta odnotowała przychody "o wartości kilku milionów złotych, dzięki obsłudze wielu inwestycji deweloperskich w Poznaniu i okolicach". - Tomczak jeszcze jako poseł miał potajemnie lobbować na rzecz chińskich koncernów technologicznych - dodano przy tym.

- To, co zostało ujawnione to ewidentny konflikt interesów. Premier Tusk powinien ministra Tomczaka zdymisjonować - grzmiał m.in. Adrian Zandberg. Jakkolwiek, nie on jeden (WIĘCEJ: Tusk reaguje pobłażliwym wpisem na wywiad Dudy. "Bądźcie wyrozumiali"! Wpis wywołał burzę!).

W środę minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk w trybie pilnym wezwał wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do postawionych w tekście zarzutów. - MRiT przykłada wielką wagę do transparentności i zgodności z prawem oraz zasadami etycznymi działań podejmowanych przez członków kierownictwa resortu. Jeżeli doniesienia medialne się potwierdzą, spotkają się ze stanowczą reakcją - podkreślono w komunikacie, dodając przy tym, że sam Paszyk również poważnie traktuje informacje ujawnione przez portal.

Według ustaleń portalu Interia.pl Jacek Tomczak złożył już dymisję z funkcji wiceministra rozwoju i technologii. Również dziennikarza Radia ZET uzyskał takie właśnie informacje. - Będzie dymisja wiceministra rozwoju Jacka Tomczaka. Tomczak podjął taką decyzję po rozmowie z @KosiniakKamysz. Dymisja ma być wyrazem troski o standardy. Tomczak ma dalej sam wyjaśniać sprawę doniesień medialnych o jego lobbowaniu na rzecz chińskich koncernów - napisał.

