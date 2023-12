Były więzień Auschwitz powiedział, co myśli o Braunie. Padły najcięższe słowa

SZOK! Tłumaczenie Brauna po skandalu nie mieści się w głowie! Co on plecie?!

Marian Turski o Braunie: "Jest polskim faszystą". Były więzień Auschwitz skomentował skandal w Sejmie

Niebywały skandal w Sejmie przyćmił procedurę powołania nowego rządu. Do zachowania Grzegorza Brauna, który przy pomocy gaśnicy proszkowej zgasił świecę chanukową, odniósł się między innymi Marian Turski, były więzień obozu w Auschwitz. Na antenie TVN24 w najmocniejszych słowach skrytykował on Brauna, nazywając go faszystą.

- Julian Tuwin w manifeście "My, Żydzi polscy", powiedział, dlaczego czuje się Polakiem. Dlatego, że pierwsze melodie, jakie usłyszał od swojej niani, były w języku polskim. Dlatego, że pierwsze wyznanie, jakie złożył dziewczynie, było w języku polskim. Powiedział, że najbardziej czuje się Polakiem, dlatego, że nienawidzi polskich faszystów. Grzegorz Braun ukazał swoje prawdziwy oblicze polskiego faszysty. Tyle mam do powiedzenia. Jest polskim faszystą. Niestety, dostał się do polskiego parlamentu - powiedział Marian Turski.

Podczas incydentu sprowokowanego przez Grzegorza Brauna ucierpiała internistka i specjalistka od chorób zakaźnych Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która próbowała powstrzymać posła przed użyciem gaśnicy proszkowej. Swoje zachowanie Grzegorz Braun tłumaczył w rozmowie z reporterem "Super Expressu".

Braun ukarany przez Prezydium Sejmu. Najcięższa kara

Za swoje zachowanie Grzegorz Braun został już ukarany przez Prezydium Sejmu. Krnąbrny poseł przez sześć miesięcy nie będzie otrzymywał diety, a przez trzy miesiące jego uposażenie zostanie obniżone o połowę. To najwyższa kara, którą mogło wymierzyć Prezydium Sejmu. Dodatkowo Kancelaria Sejmu została upoważniona do złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna, a marszałek Szymon Hołownia wykluczył posła z posiedzenia Sejmu.

Skandal z udziałem Grzegorza Brauna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.