Grzegorz Braun - wykształcenie, rodzina, kariera. Poseł jest bohaterem wielu afer

Grzegorz Braun to jeden z najbardziej znanych (i zarazem najbardziej kontrowersyjnych) polityków w naszym kraju. Jest on znany z bardzo wyrazistych, często przy tym mocno kontrowersyjnych, poglądów. Niegdyś reżyser i dokumentalista, kilka lat temu zdecydował poświęcić się polityce. Do tej pory próbował swojego szczęścia w tego typu wyborach, gdy to chciał zostać prezydentem Polski oraz Gdańska. Startował też na prezydenta Rzeszowa, a dlaczego? Odpowiedź jest prosta: to właśnie w tym okręgu w poprzednich wyborach parlamentarnych zdobył liczbę głosów uprawniającą go do zasiadania w sejmowych ławach. To właśnie w Sejmie Grzegorz Braun potrafi wywoływać skandale. Zwykle pojawiał się bez maseczki i nie hamuje się przed obrażaniem innych tak jak wtedy, gdy rzucił do byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: "Będziesz pan wisiał!", co wywołało aferę.

Grzegorz Braun - wykształcenie i kariera

Grzegorz Braun studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (ukończył ją w 1990 roku), a później na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego (ukończył ją w 1993 roku). Na pierwszej z wymienionych do 2007 roku prowadził zajęcia z dziennikarstwa. W czasach PRL-u był opozycjonistą. Już w czasie studiów we Wrocławiu uczestniczył w strajkach studenckich. Współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy i działał w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, przez co - jak podkreśla jego oficjalna strona internetowa - "był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa". Dodatkowo w latach 90. współpracował z kwartalnikiem "Fronda" oraz Radiem Wrocław.

Braun jako reżyser ma w swoim dorobku ponad 20 tytułów. Niektóre z nich wywoływały gorące publiczne debaty. Najbardziej burzliwa rozgorzała po dokumencie o kontaktach prezydenta Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa "Plusy dodatnie, plusy ujemne". Głośny był również film o gen. Wojciechu Jaruzelskim "Towarzysz Generał". Stworzył też serial filmowy "Zamach smoleński" o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku.

Grzegorz Braun. Działalność polityczna

Po raz pierwszy chciał wystartować w wyborach do Senatu w 2007 roku, ale jako kandydat UPR nie zdobył wystarczającej liczby podpisów. W 2010 roku w wyborach prezydenckich wspierał... Jarosława Kaczyńskiego. Pięć lat później sam wystartował na ten urząd, ale zajął zaledwie 8 miejsce (124 132 głosy, 0,83% głosów ważnych). W tym samym roku powołał swój komitet "Szczęść Boże" na wybory parlamentarne (sam w nich jednak nie startował). W styczniu 2019 roku ogłosił swój start w przedterminowych wyborach prezydenckich w Gdańsku. W głosowaniu uzyskał 11,86% głosów, zajmując 2. miejsce spośród 3 kandydatów. Następnie jesienią zdobył 31 148 głosów i uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji właśnie z okręgu rzeszowskiego. W ubiegłym roku chciał startować ponownie w wyborach na prezydenta RP, ale przegrał wewnętrzne wybory Konfederacji z Krzysztofem Bosakiem.

Z opublikowanych pod koniec grudnia 2020 ROKU statystyk wynika, że Grzegorz Braun zabiera głos na posiedzeniach Sejmu najczęściej ze wszystkich posłów. Od początku kadencji, a więc od 12 listopada 2019, do połowy grudnia 2020 poseł Konfederacji przemawiał z sejmowej mównicy 190 razy.

Grzegorz Braun. Majątek

Z oświadczenia majątkowego Grzegorza Brauna z 2023 roku dowiadujemy się, że ma 3301, 85 zł i 27,47 dolarów oszczędności. Wygląda także na to, że poseł nie posiada żadnego domu, działki ani mieszkania, podobnie jak nie posiada żadnego auta. Wiemy też, ile udało mu się zarobić: 66 691,49 zł uposażenia poselskiego. Nie zabrakło także gorzkiego komentarza. „Z pozostałej części uposażenia i całości tzw. diet byłem systematycznie okradany przez prezydium Sejmu” – czytamy. Ponadto dostał 74 546,42 zł w ramach praw autorskich, umów tantiem i emisji w internecie. Jako mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 zł wpisał „książki”.

Grzegorz Braun - rodzina

Jest synem reżysera Kazimierza Brauna, bratankiem byłego prezesa TVP Juliusza Brauna a także bratem aktorki Moniki Braun oraz Justyny Braun. 6 grudnia 2014 w kościele św. Klemensa Hofbauera w Warszawie wziął on ślub w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z Aleksandrą Gruziel, która jest montażystką filmową, także produkcji jego autorstwa. Para ma dwoje dzieci.

