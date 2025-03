Komu najbardziej ufają Polacy? Dwóch polityków ma powód do świętowania. Są też wielcy przegrani

Poseł Sawicki z pretensjami do ministry Dziemianowicz-Bąk. „Mentzen dostał paliwo wyborcze. Brawo lewica!”

Cztery pierwsze miejsca dla polityków koalicji

Zgodnie z badaniem CBOS najwięcej głosów zaufania w tym miesiącu zebrali: kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Szymon Hołownia oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski, którym ufa po 47 proc. Polaków. W przypadku Hołowni to wzrost o 2 pkt proc., a w przypadku Trzaskowskiego - o 1 pkt proc. Brak zaufania do Hołowni deklaruje 35 proc. badanych, a brak zaufania do Trzaskowskiego - 38 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu, z niewiele mniejszym zaufaniem, znalazł się szef MSZ Radosław Sikorski (46 proc. głosów, wzrost o 5 pkt proc.), któremu jednocześnie nie ufa 31 proc. badanych. Wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi ufa 45 proc. (wzrost o 4 pkt proc.), a nie ufa 26 proc.

Piąte miejsce na tej liście zajmuje prezydent Andrzej Duda (44 proc. zaufania, spadek o 3 pkt proc.). W jego przypadku nieufność deklaruje podobny odsetek, bo 42 proc. badanych. Premier Donald Tusk znalazł się na szóstym miejscu - ufa mu 40 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a nie ufa 46 proc. Ten wynik sprawia, że premier plasuje się również na trzecim miejscu pod względem osób, które deklarują wobec niego brak zaufania.

Nie ufamy Kaczyńskiemu

Największą nieufność badani wyrażają wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - deklaruje to 61 proc. z nich (wzrost o 3 pkt proc.). Prezesowi PiS ufa niewiele ponad jedna czwarta ankietowanych - 26 proc. 55 proc. badanych, czyli tyle samo co w lutym, zadeklarowało natomiast brak zaufania w stosunku do b. premiera Mateusz Morawieckiego, który jednocześnie budzi zaufanie 30 proc. osób.

35 proc. osób zadeklarowało zaufanie w stosunku do szefa MS Adama Bodnara, podczas gdy nie ufa mu 25 proc. Wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 22 proc., a nie ufa 16 proc. Szefowej MEN Barbarze Nowackiej ufa 32 proc. ankietowanych, a nie ufa jej 29 proc. Zaufanie w stosunku do marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej deklaruje 30 proc. badanych, zaś nie ufa jej 29 proc. osób.

Duża nieufność wobec Nawrockiego

W badaniu zapytano również o zaufanie i nieufność w stosunku do kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena, kandydującego z poparciem PiS Karola Nawrockiego, kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat oraz kandydata Razem Adriana Zandberga. Z badania wynika, że Mentzenowi ufa 37 proc. badanych, a nieufność wobec niego deklaruje 33 proc.; Nawrockiemu ufa 28 proc., nieufność deklaruje 42 proc.; z kolei Biejat ufa 24 proc., podczas gdy nieufność deklaruje 18 proc.; zaś Zandbergowi ufa 20 proc., a nie ufa 26 proc.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 6 do 16 marca na próbie liczącej 1047 osób (w tym: 62,3 proc. metodą CAPI, 23,6 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI).

