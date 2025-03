Szykuje się wojna między Nawrockim a Mentzenem?! Ten pomysł wywołał burzę!

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się 18 maja, a do tej pory wszyscy kandydaci mają czas, by przekonać do siebie jak największą liczbę wyborców. Jak na razie poszczególni kandydaci raczej prowadzili między sobą sporów, jednak wypowiedź Sławomira Mentzena sprowokowała Karola Nawrockiego do stanowczego sprzeciwu. Chodzi o wypowiedź polityka Konfederacji na temat płatnych studiów.

- Nie bardzo rozumiem, jaki mamy w tym interes, żeby fundować komuś wykształcenie. Obecny system, w którym mamy studia płatne oraz darmowe, prowadzi do tego, że bardzo duża część studentów i tak płaci za swoje studia. Co więcej, za studia płacą na ogół osoby biedniejsze, a osoby bogatsze mają te studia za darmo. Wynika to z tego, że mają więcej pieniędzy na korepetycje, większe możliwości edukacyjne - mówił w Kanale Zero.

Karol Nawrocki krytykuje pomysł płatnych studiów

Ten pomysł wyjątkowo nie przypadł do gustu Karolowi Nawrockiemu, który nagrał filmik na ten temat.

- Z tej zmiany Polacy nie byliby zadowoleni. Płatne studia byłyby dużym błędem. Młodym ludziom byłoby jeszcze trudniej zdobyć wykształcenie i sukces. Wystarczy zresztą spojrzeć na kraje, gdzie wykształcenie wyższe jest płatne. Żeby dostać się do dobrej szkoły, poza wiedzą i chęcią nauki, trzeba też pochodzić z bogatej rodziny. To nie jest dobry model dla Polski - mówił w nagraniu.

W dalszej części wypowiedzi kandydat PiS podkreślał, ze prezydent powinien robić wszystko, by zmniejszać nierówności społeczne, a nie je pogłębiać.

- Dlatego głosując na mnie, macie gwarancję, że studia w państwowych uczelniach pozostaną bezpłatne, a młodzi ludzie nie będą w chodzili w dorosłe życie z wielkimi kredytami studenckimi - stwierdził.

Czyżby szykowała wojna między politykami? Być może, jeśli dojdzie do wspólnej debaty kandydatów, będą mogli odbyć żywą dyskusję na ten temat.

