Bezpieczeństwo i wsparcie dla Ukrainy – priorytety Nawrockiego

Podczas debaty w Przemyślu, która odbyła się po zakończeniu konferencji Europa Karpat, Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, skoncentrował się na kluczowych kwestiach bezpieczeństwa oraz relacji z Ukrainą. Podkreślił, że osłabienie Rosji i wzmocnienie Ukrainy leży w strategicznym interesie Polski, co uzasadnia konieczność dalszego wspierania naszego wschodniego sąsiada.

Ochrona polskich rolników przed nieuczciwą konkurencją

Nawrocki wyraził swoje obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ukrainą. Zaznaczył, że jako prezydent Polski "nie zgodzi się na to, aby polscy rolnicy, polskie gospodarstwa rolne czy polskie przedsiębiorstwa transportowe cierpiały na skutek nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskiej". Podkreślił, że jego nadrzędnym celem jest "dbać o Polki i Polaków".

Obawy związane z nową umową handlową UE-Ukraina

Polityk zwrócił uwagę na zbliżające się wejście w życie nowej umowy o handlu między UE a Ukrainą, wyrażając zaniepokojenie możliwością dalszej liberalizacji ograniczeń handlowych. "Jestem tym szczerze zaniepokojony. Solidarność tak, współpraca tak, Moskal jak najdalej od Polski, Ukraina jak najsilniejsza, żeby poradziła sobie z Federacją Rosyjską, ale nie kosztem polskiego gospodarstwa rolnego" – argumentował Nawrocki, podkreślając konieczność znalezienia równowagi między wsparciem dla Ukrainy a ochroną interesów polskich rolników.

Nawrocki wyraził zdecydowany sprzeciw wobec liberalizacji importu żywności z Ukrainy, argumentując, że takie działanie może doprowadzić do zniszczenia polskiego rolnictwa. Jego zdaniem, ochrona krajowego sektora rolnego jest kluczowa dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski.

Krytyka budowy "drugiego NATO bis" w UE

Kandydat na prezydenta skrytykował również tendencje do budowania "drugiego NATO bis" w ramach Unii Europejskiej, wyrażając obawę przed oddaniem kontroli nad polską armią w ręce unijnych instytucji. "Nie jestem jako kandydat na urząd prezydenta, gotowy do tego, aby oddać sterowanie polską armią Ursuli von der Leyen (przewodnicząca Komisji Europejskiej)" – oświadczył Nawrocki, podkreślając znaczenie zachowania suwerenności w kwestiach obronności. Nawrocki podkreślił, że Polska powinna aktywnie współpracować z Unią Europejską, ale w ramach istniejących formatów, takich jak Bukaresztańska Dziewiątka, Europa Karpat czy Inicjatywa Trójmorza. Zaznaczył, że celem wejścia Polski do UE nie było oddanie kontroli nad edukacją i tożsamością narodową.

"Ale nie po to wchodziliśmy do Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska za sprawą Donalda Tuska, obecnego premiera, mówiła nam czego mają uczyć się polskie dzieci w polskich szkołach. I jak budować ich tożsamość, a właściwie jak przebudowywać ich tożsamość kontrkulturą, która płynie z zachodu" – powiedział polityk, akcentując potrzebę ochrony polskiej kultury i tradycji.

Bezpieczeństwo Polski w NATO, a nie w strukturach UE

Kandydat na prezydenta podkreślił, że Polska nie może oddawać Unii Europejskiej "kompetencji w zakresie bezpieczeństwa". "Nasze miejsce jest w Sojuszu Północnoatlantyckim" – stwierdził, wskazując na NATO jako fundament bezpieczeństwa Polski. Nawrocki wyraził przekonanie, że Unia Europejska wymaga głębokich zmian, krytykując dotychczasowe działania, które doprowadziły do przyjęcia paktu migracyjnego i Zielonego Ładu.

W jego ocenie, Polska i inne kraje regionu powinny "obudzić Europę i być głosem świadomości, w którym kierunku ma iść UE". "To zadanie dla nas" – podsumował. W Przemyślu Nawrocki zapowiedział również powołanie Funduszu Technologii Przełomowych, który miałby wspierać rozwój najnowszych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych w Polsce. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienie jej dynamicznego rozwoju w przyszłości.

