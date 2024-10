i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express; Piętka Mieszko/AKPA

Ależ gorąco u Moniki Olejnik. Duże spięcie z Marcinem Mastalerkiem! "Nie mają mi gdzie ręce opaść"

We wtorkowy wieczór gościem Moniki Olejnik w jej programie "Kropka nad i" w TVN24 był Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy w pewnym momencie został zapytany o udział swojego przełożonego w 80. urodzinach Milosza Zemana, byłego prezydenta Czech. Skład gości na tej imprezie nie spodobał się wszystkim osobom. Gdy prowadząca rozmowę Olejnik również wyraziła swoje oburzenie, doszło do bardzo mocnej wymiany zdań. Mastalerek wprost nie dowierzał w to co słyszy. - Nie mają mi gdzie ręce opaść - mocno stwierdził.