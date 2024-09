Sikorski krytykuje Dudę. "Chyba to nie buduje jego autorytetu"

Andrzej Duda wybrał się do Czech, gdzie wspólnie z innymi prezydentami i premierami świętował 80. urodziny Milosza Zemana, byłego prezydenta naszych południowych sąsiadów. Jednak zdaniem ministra spraw zagranicznych, ta wizyta była niepotrzebna. Jak ocenił Radosław Sikorski, prezydent już teraz zapewne żałuje swojej decyzji. - Była konsultowana, odradzaliśmy. Ja bym radził inny dobór przyjaciół panu prezydentowi – powiedział Radosław Sikorski. - Chyba przede wszystkim w Polsce złe wrażenie zrobiło. Ja myślę, że prezydent już żałuje. Chyba to nie buduje jego autorytetu - ocenił szef MSZ. Co jednak warte podkreślenia, Radosław Sikorski pochwalił prezydenta za jego wizytę w Stanach Zjednoczonych. – W Stanach Zjednoczonych prezydent dbał i zabiegał o interesy walczącej Ukrainy, a tutaj spotyka się z ludźmi, którzy mają inne zdanie. To nie jest spójny przekaz - ocenił.

Kim jest Milosz Zeman?

Były prezydent Milosz Zeman jest jedną z charyzmatycznych postaci czeskiej sceny politycznej. Kierował Izbą Poselską i rządem, a jego karierę zakończyły dwie kadencje prezydenckie. Uważany jest za polityka kontrowersyjnego, znanego m.in. z ostrego języka i opinii, które czasem przekraczały granice poprawności politycznej. W połowie października 2021 rok Zeman trafił do szpitala, w którym spędził 46 dni. Porusza się na wózku w związku z chorobą nóg spowodowaną cukrzycą. Po zakończeniu drugiej kadencji głowy państwa w marcu 2023 otworzył kancelarię w Pradze i czasami komentuje bieżące wydarzenia polityczne.

Andrzej Duda w USA odsłonił pomnik Solidarności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.