Żona Krzysztofa Bosaka, Karina Bosak wystartuje w wyborach do Sejmu! Wiemy, z którego okręgu wyborczego

Żona Krzysztofa Bosaka, Karina Bosak wystartuje w wyborach do Sejmu! To pewne, a oficjalną informację w tej sprawie przekazał w czasie konferencji Janusz Korwin-Mikke. Konfederacja przedstawiała też liderów list wyborczych liderów list wyborczych w wyborach do Sejmu w okręgach: lubelskim, chełmskim, katowickim, sosnowieckim i podwarszawskim.