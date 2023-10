Janusz Korwin-Mikke to jeden z polityków, który budzi skrajne emocje. Jednak nie tylko ze względu na swoje polityczne poglądy i podejście do różnych spraw, ale i ze względu na życie osobiste. Wiadomo, że Korwin-Mikke ma za sobą kilka małżeństw. Pierwszą żoną polityka była Ewa Mieczkowska. Korwin-Mikke wziął z nią ślub w 1965 roku jako bardzo młody mężczyzna, bo miał zaledwie 23 lata. Z tego związku Korwin-Mikke ma dwóch synów: Ryszarda i Krzysztofa. Niestety, małżeństwo Korwin-Mikkego i Ewy nie trwało długo. Para rozwiodła się w 1973 roku. Kolejną, drugą żoną Janusza Korwin-Mikkego została Małgorzata Szmit. Obecny poseł Konfederacji wziął z nią ślub kościelny niedługo po rozwodzie z pierwszą żoną. Z Małgorzatą Janusz Korwin-Mikke doczekał się trójki dzieci: dwóch synów Kacpra i Jacka, a także córki Zuzanny. Ale to nie wszystkie dzieci Korwin-Mikkego, które są już dorosłe. Polityk ma jeszcze córkę Korynnę. Druga żona Korwin-Mikkego wspominała w wywiadzie dla Kuriera Lubelskiego, jak poznała przyszłego męża: - Po studiach rozpoczęłam pracę w archiwum na Uniwersytecie Warszawskim. On pracował w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, spotykaliśmy się na korytarzach, tak jak się spotykają koledzy z sąsiednich pokojów w pracy, rozmawialiśmy. Był już wtedy po rozwodzie.

Trzecią żoną polityka została kilka lat temu, a dokładnie w 2016 roku, Dominika Sibiga. Para ma dwoje dzieci: 10-letnią Nadzieję i 8-letniego Karolka. W sieci pojawił się jakiś czas temu wywiad z Dominiką Korwin-Mikke, którego żona polityka udzieliła Sekielski Studio Brothers, a rozmawiała z dziennikarką Maliną Błańską. Żona Korwin-Mikkego szczerze i bez owijania w bawełnę opowiedziała o tym, jak wygląda jej macierzyństwo i co czuła zaraz po szczególnie trudnym pierwszym porodzie. Okazuje się, że wiele razy bywało jej ciężko, pojawiały się nawet łzy. Dominika Korwin-Mikke opowiedziała o tym, że łzy te nie pojawiały się w momentach wzruszenia, ale zupełnie innych:

- Trzeba sobie odpowiedzieć, w którym to było momencie, czy chodzi o poród, czyli moment, w którym trudno powstrzymać krzyk i łzy. Ale myślę, że tu chodzi o coś, co pojawiło się później. Na coś takiego trudno się przygotować. Przed porodem mama powiedziała, że macierzyństwo jest ciężkie, ale póki tego nie przeżyjesz, to puste słowa. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że np. karmienie piersią to taki problem. Dla mnie to był ogromny ból porównany do porodu. Na szczęście to nie trwało długo. (...) Łzy były od początku, one były pierwsze i mam wrażenie, że one mi towarzyszyły cały czas, każdego dnia. Mam wrażenie, że warto się do tego przyznać - komentowała.

Żona Korwin-Mikkego dodała też, że czuła się podobnie jak kobiety, które przechodzą po narodzinach tzw. baby blues: - Kiedyś czytałam fajne zdanie, na początku, jak uradziłam pierwsze dziecko, pani psycholog - nie jestem w stanie przytoczyć nazwiska tej psycholog - że trzeba skończyć z wmawianiem kobietom, że narodzenie dziecka to jest najszczęśliwszy moment jej życia, bo często tak nie jest. Baby blues, depresja poporodowa, ja też nie jestem psychologiem, więc nie zobowiązuję się do tego, by tłumaczyć te pojęcia, ale mniej więcej wiem, co czułam,i to się wpisuje, w to, jak poczytasz sobie w Internecie, o tym, co to jest, to mówisz "O kurczę, to miałam, to było".

